Прогноз погоды в Украине на 3 и 4 февраля от Укргидрометцентра.

Женщины с зонтиком под мокрым снегом. Иллюстративное фото: Unsplash

Погода в Украине на выходных, 3 и 4 февраля придет с сильными ветрами, кое-где они будут достигать скорости 15-20 м/с, в некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение. Температура воздуха будет колебаться от -8 °C ночью и до +8 °C днем, теплее всего будет в южных областях до +11 °C. Также в выходные в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 3 и 4 февраля

По данным Укргидрометцентра, в областях ожидается облачная погода. В выходные будут преобладать осадки в виде мокрого снега и дождя, которые ожидаются в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях.

На западе Украины ожидается юго-западный ветер, 7-12 м/с. Однако в большинстве регионов порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На дорогах местами предполагается гололед.

Температура воздуха в Украине на выходных:

3 февраля ночью от -3 до +2 °C, днем от +3 до +8 °C;

4 февраля ночью от 0 до +5 °C, а днем от +1 до +7 °C, на юге страны до плюс 11 °C.

Погода в Украине 3 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают граждан об опасных метеорологических явлениях на выходных. Объявлен I уровень опасности из-за сильных порывов ветра.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — указали в Укргидрометцентре.

Также на высокогорье Ивано-Франковской области возможно схождение лавин. В регионе объявлен III уровень опасности. Синоптики советуют воздержаться от походов в горы.

Погода в Киеве и области 3 и 4 февраля

В столице и Киевской области будет облачная погода с осадками. Ожидается мокрый снег, который впоследствии перейдет в дождь. Ветер будет преимущественно западным, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. На Киевщине объявлен I уровень опасности.

Температура воздуха в области будет колебаться от -3 до +2 °C, а днем от +3 до +8 °C.

В Киеве синоптики прогнозируют ночью 0 °C, а днем +4...+6 °C.

Напомним, погода в Украине 3 февраля будет пасмурной — ожидаются мокрый снег и сильный ветер. Ночью температура воздуха составит -4...+1 °C. Днем она поднимется до +4...+7 °C, в восточных областях будет на уровне 0...+3 °C.