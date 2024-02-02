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Народна синоптикиня Діденко попередила про різке погіршення погоди у суботу

2 лютого 2024 14:16
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Народна синоптикиня Діденко попередила про різке погіршення погоди у суботу
Жінка гуляє в парку взимку. Ілюстративне фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Прогноз погоди в України 3 лютого буде похмурим — очікуються мокрий сніг і сильний вітер. Вночі температура повітря становитиме -4...+1 °C. Удень вона підніметься до +4...+7 °C, в східних областях перебуватиме на рівні 0...+3 °C.

Такий прогноз дала народна синоптикиня Наталія Діденко.

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Прогноз народного синоптика Діденко. Фото: скрнишот

Погода в Україні 3 лютого

Температура повітря вночі становитиме -4...+1 °C. Удень вона дещо підніметься — +4...+7 °C. В східних областях коливатиметься в межах 0...+3 °C.

Вітер очікується західних напрямків, досягатиме штормових поривів до 15-22 метрів за секунду. Варто бути обережним.

вітер
Напрямки вітрів у світі. Фото: скриншот

"Всюди очікуються мокрий сніг та дощ. Фаза опадів залежатиме від температури повітря", — зазначила Діденко.

У неділю також буде вітряно та вогко, але інтенсивність опадів буде меншою.

Погода у Києві 3 лютого

У Києві найближчої ночі та завтра вранці очікується мокрий сніг, вдень — дощі.

Сильний вітер північно-західного напрямку матиме швидкість 15-20 метрів за секунду. Вночі близько нуля, завтра вдень близько +5 °C.

Нагадаємо, Сонце в останній місяць зими, за прогнозами фахівців, подарує людству спокій. Проте він буде відносний, адже кілька потужних магнітних бур все ж ударять по нашій планеті, що, звичайно, може позначитися на самопочутті. Тож, щоб вберегти своє здоров'я, варто знати, коли чекати сонячних спалахів та як до них підготуватися. 

Також ми писали, що найвища температура повітря в Європі була зафіксована на рівні +48,8 °C. Новий рекорд для континентальної Європи підтвердила Всесвітня метеорологічна організація при ООН.

Київ
Україна
прогнози
Наталка Діденко
прогноз погоди

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