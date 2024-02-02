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Народный синоптик Диденко предупредила о резком ухудшении погоды в субботу

2 февраля 2024 14:16
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Народный синоптик Диденко предупредила о резком ухудшении погоды в субботу
Женщина гуляет в парке зимой. Иллюстративное фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Прогноз погоды в Украине 3 февраля будет пасмурным — ожидается мокрый снег и сильный ветер. Ночью температура воздуха будет -4...+1 °C. Днем она поднимется до +4...+7 °C, в восточных областях будет на уровне 0...+3 °C.

Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз народного синоптика Диденко. Фото: скриншот

Погода в Украине 3 февраля

Температура воздуха ночью будет -4...+1 °C. Днем она несколько поднимется до +4...+7 °C. В восточных областях будет колебаться в пределах 0…+3 °C.

Ветер ожидается западных направлений, до достижения штормовых порывов до 15-22 метров в секунду. Следует быть осторожным.

ветер
Направления ветров в мире. Фото: скриншот

"Повсюду ожидаются мокрый снег и дождь. Фаза осадков будет зависеть от температуры воздуха", — отметила Диденко.

В воскресенье также будет ветрено и сыро, но интенсивность осадков уменьшится.

Погода в Киеве 3 февраля

В Киеве в ближайшую ночь и завтра утром ожидается мокрый снег, днем — дожди.

Сильный ветер северо-западного направления будет со скоростью 15-20 метров в секунду. Ночью около нуля, завтра днем около +5 °C.

Напомним, Солнце в последний месяц зимы, по прогнозам специалистов, подарит человечеству покой. Тем не менее, он будет относительным, ведь несколько мощных магнитных бурь все же ударят по нашей планете, что, конечно, может сказаться на самочувствии. Чтобы уберечь свое здоровье, стоит знать, когда ждать солнечных вспышек и как к ним подготовиться.

Также мы писали, что самая высокая температура воздуха в Европе была отмечена на уровне +48,8 °C. Новый рекорд для континентальной Европы подтвердила Всемирная метеорологическая организация ООН.

Киев
Украина
прогнозы
Наталка Диденко
прогноз погоды

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