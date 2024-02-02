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В Укргідрометцентрі попередили про сильне погіршення погоди на вихідних — які області в небезпеці

2 лютого 2024 21:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 3 та 4 лютого від Укргідрометцентру
Жінки з парасолею під мокрим снігом. Ілюстративне фото: Unsplash
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україну на вихідних, 3 та 4 лютого прийде з сильними вітрами, які подекуди сягатимуть швидкості 15-20 м/с, в деяких регіонах оголошено штормове попередження. Температура повітря коливатиметься від -8 °C вночі та до +8 °C вдень, найтепліше буде в південних областях до +11 °C. Також на вихідних в Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

 Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 3 та 4 лютого

За даними Укргідрометцентру, в областях країни очікується хмарна погода. На вихідних переважатимуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу, які очікуються в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях.

На заході України очікується західний, південно-західний вітер, 7-12 м/с. Однак в більшості регіонів пориви вітру сягатимуть до 15-20 м/с. На дорогах місцями передбачається ожеледиця.

Температура повітря в Україні на вихідних:

  • 3 лютого вночі від -3 до +2 °C, вдень від +3 до +8 °C;
  • 4 лютого вночі від 0 до +5 °C, а вдень від +1 до +7 °C, на півдні країни до плюс 11 °C.
Погода в Україні 3 лютого
Погода в Україні 3 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають громадян про небезпечні метеорологічні явища на вихідних. Оголошено I рівень небезпечності через сильні пориви вітру. 

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — вказали в Укргідрометцентрі.

Також на високогір'ї Івано-Франківської області можливе сходження лавин. В регіоні оголошено III рівень небезпеки. Синоптики радять утриматись від походів в гори.

Погода в Києві та області 3 і 4 лютого

У столиці та Київській області передбачається хмарна погода з опадами. Очікується мокрий сніг, що згодом перейде в дощ. Вітер здебільшого буде західним, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. На Київщині оголошено I рівень небезпечності.

Температура повітря в області коливатиметься від -3 до +2 °C, а вдень від +3 до +8 °C.

У Києві синоптики прогнозують вночі 0 °C, а вдень +4...+6 °C.

Нагадаємо, погода в Україні 3 лютого буде похмурою — очікуються мокрий сніг і сильний вітер. Вночі температура повітря становитиме -4...+1 °C. Удень вона підніметься до +4...+7 °C, в східних областях перебуватиме на рівні 0...+3 °C.

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