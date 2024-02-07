Прогноз погоды в Украине на завтра, 8 февраля, от Укргидрометцентра

Женщина с зонтиком. Фото: "Вечерний Киев"

Погода в Украине в четверг, 8 февраля, будет облачной. В некоторых областях ожидаются сильные осадки и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 8 февраля

В Украине, кроме юга, будет небольшой дождь и мокрый снег, в западных областях умеренные, днем в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки.

На северо-востоке на дорогах возможна гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в Карпатах и восточных областях ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура в южной части ночью +2...+7°C, днем +10...+15°C. На остальной территории Украины в течение суток +1...+6 °C, на севере — от -2 °C до +3 °C.

Прогноз погоды в Украине 8 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь с переходом в мокрый снег.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области -2...+3°C;

в Киеве 0...+2 °C.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Днем в Карпатах и на Закарпатье ожидается сильный мокрый снег и дождь.

Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Опасные метеорологические явления в Украине 8 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Завтра на р. Тиса и р. Латорица в районе г. Чоп продолжится достижение паводковой волны с повышением уровней.

В результате осадков и высокой водности на реках Закарпатской области ожидается возобновление повышения уровней воды:

на большинстве рек Закарпатья — на 1,0-1,5 м с выходом воды на пойму р. Латорица — Мукачево и г. Чоп (содержание и увеличение слоя воды на пойме междамбового пространства), р. Старая — с. Зняцово, р. Уж — с. Заричево и г. Ужгород;

на р. Тиса — на 2,0-3,0 м с выходом воды на пойму возле г. Рахов, г. Тячев, г. Хуст, в нижнем течении р. Теребля возможно частичное затопление отдельных участков в пгт Буштино Тячевского района;

в нижнем течении р. Боржава — на 1,0-1,2 м с содержанием и увеличением слоя воды на пойме; возможно частичное затопление приусадебных участков, сельскохозяйственных угодий ряда сел и автодорог в Хустском, Береговском районах.

"Возможно формирование значительного местного и склонного стока с частичным затоплением пониженных участков, особенно в населенных пунктах (вследствие загромождения русел ручьев и водоотводных канав), образование локальных селевых потоков и оползней переувлажненного грунта", — говорится в сообщении.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украине произойдет ухудшение погодных условий в четверг, 8 февраля. Столбики термометров максимально опустятся до -2°C, местами пойдет мокрый снег и дождь.