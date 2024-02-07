Прогноз погоди в Україні на завтра, 8 лютого, від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попередили про сильні опади в декількох областях України
Погода в Україні у четвер, 8 лютого, буде хмарною. У деяких областях очікуються сильні опади та пориви вітру до 20 метрів за секунду.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Україні на 8 лютого
В Україні, крім півдня, буде невеликий дощ та мокрий сніг, в західних областях помірні, вдень в Карпатах та на Закарпатті значні опади.
На північному сході на дорогах можлива ожеледиця.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Карпатах та східних областях вночі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура у південній частині вночі +2...+7 °C, вдень +10...+15 °C. На решті території України протягом доби +1...+6 °C, на півночі — від -2 °C до +3 °C.
Погода по Київській області
У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Очікуються невеликий дощ з переходом у мокрий сніг.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- по області -2...+3 °C;
- у Києві 0...+2 °C.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Вдень у Карпатах та на Закарпатті очікується значний мокрий сніг та дощ.
Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.
Попередження про небезпечні гідрологічні явища
Завтра на р. Тиса та р. Латориця в районi м. Чоп продовжиться добiгання паводкової хвилi з пiдвищенням рiвнiв.
Внаслідок опадів та високої водностi на річках Закарпатської області очiкується вiдновлення пiдвищення рiвнiв води:
- на бiльшостi рiчок Закарпаття — на 1,0-1,5 м з виходом води на заплаву р. Латориця — м. Мукачево та м. Чоп (утримання та збiльшення шару води на заплавi мiждамбового простору), р. Стара — с. Зняцьово, р. Уж — с. Зарiчево та м. Ужгород;
- на р. Тиса — на 2,0-3,0 м з виходом води на заплаву біля м. Рахiв, м. Тячiв, м. Хуст, у нижнiй течiї р. Теребля можливе часткове затоплення окремих ділянок у смт Буштино Тячівського району;
- у нижнiй течiї р. Боржава — на 1,0-1,2 м з утриманням та збiльшенням шару води на заплавi; можливе часткове затоплення присадибних дiлянок, сільськогосподарських угідь низки сіл та автодоріг у Хустському, Берегівському районах.
"Можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку з частковим затопленням понижених ділянок, особливо в населених пунктах (внаслiдок захаращення русел потiчкiв та водовiдвiдних канав), утворення локальних селевих потоків та зсувів перезволоженого ґрунту", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що в Україні відбудеться погіршення погодних умов у четвер, 8 лютого. Стовпчики термометрів максимально опустяться до -2°C, місцями йтиме мокрий сніг та дощ.
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