Прогноз погоди в Україні на завтра, 8 лютого, від Укргідрометцентру

Жінка з парасолькою. Фото: "Вечірній Київ"

Погода в Україні у четвер, 8 лютого, буде хмарною. У деяких областях очікуються сильні опади та пориви вітру до 20 метрів за секунду.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на 8 лютого

В Україні, крім півдня, буде невеликий дощ та мокрий сніг, в західних областях помірні, вдень в Карпатах та на Закарпатті значні опади.

На північному сході на дорогах можлива ожеледиця.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Карпатах та східних областях вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у південній частині вночі +2...+7 °C, вдень +10...+15 °C. На решті території України протягом доби +1...+6 °C, на півночі — від -2 °C до +3 °C.

Прогноз погоди в Україні 8 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Очікуються невеликий дощ з переходом у мокрий сніг.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

по області -2...+3 °C;

у Києві 0...+2 °C.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Вдень у Карпатах та на Закарпатті очікується значний мокрий сніг та дощ.

Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 8 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Завтра на р. Тиса та р. Латориця в районi м. Чоп продовжиться добiгання паводкової хвилi з пiдвищенням рiвнiв.

Внаслідок опадів та високої водностi на річках Закарпатської області очiкується вiдновлення пiдвищення рiвнiв води:

на бiльшостi рiчок Закарпаття — на 1,0-1,5 м з виходом води на заплаву р. Латориця — м. Мукачево та м. Чоп (утримання та збiльшення шару води на заплавi мiждамбового простору), р. Стара — с. Зняцьово, р. Уж — с. Зарiчево та м. Ужгород;

на р. Тиса — на 2,0-3,0 м з виходом води на заплаву біля м. Рахiв, м. Тячiв, м. Хуст, у нижнiй течiї р. Теребля можливе часткове затоплення окремих ділянок у смт Буштино Тячівського району;

у нижнiй течiї р. Боржава — на 1,0-1,2 м з утриманням та збiльшенням шару води на заплавi; можливе часткове затоплення присадибних дiлянок, сільськогосподарських угідь низки сіл та автодоріг у Хустському, Берегівському районах.

"Можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку з частковим затопленням понижених ділянок, особливо в населених пунктах (внаслiдок захаращення русел потiчкiв та водовiдвiдних канав), утворення локальних селевих потоків та зсувів перезволоженого ґрунту", — йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що в Україні відбудеться погіршення погодних умов у четвер, 8 лютого. Стовпчики термометрів максимально опустяться до -2°C, місцями йтиме мокрий сніг та дощ.