Прогноз погоды в Украине на завтра, 4 февраля, от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре предупредили о сильном ветре и осадках завтра
Погода в Украине в воскресенье, 4 февраля, ожидается облачной с прояснениями. К тому же в некоторых областях будут осадки и сильные порывы ветра.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине
Синоптики рассказали, что временами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью в восточных областях умеренный мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега.
Ветер будет западный, северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0...+5 °C, днем +3...+8 °C, а в южной части до +11 °C. На севере Левобережья ожидается 0...+5 °C.
В Карпатах мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица. Температура воздуха в течение суток около 0 °C.
Погода по Киевской области
В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Временами ожидаются небольшие осадки в виде дождя.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью 0...+5 °C, днем +3...+8 °C;
- в Киеве ночью +2...+4 °C, днем около +5 °C.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине
Завтра в большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/с, а в Карпатах — налипание мокрого снега и гололедица.
Объявлен первый уровень опасности.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — сообщили в Укргидрометцентре.
Напомним, погода в Украине на выходных, 3 и 4 февраля, придет с сильными ветрами, кое-где будут достигать скорости 15-20 м/с, в некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение. Температура воздуха будет колебаться от -8 °C ночью и до +8 °C днем, теплее всего будет в южных областях до +11 °C. Также в выходные в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.
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