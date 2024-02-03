Прогноз погоды в Украине на завтра, 4 февраля, от Укргидрометцентра

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в воскресенье, 4 февраля, ожидается облачной с прояснениями. К тому же в некоторых областях будут осадки и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине

Синоптики рассказали, что временами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью в восточных областях умеренный мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега.

Ветер будет западный, северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0...+5 °C, днем +3...+8 °C, а в южной части до +11 °C. На севере Левобережья ожидается 0...+5 °C.

В Карпатах мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица. Температура воздуха в течение суток около 0 °C.

Прогноз погоды в Украине на 4 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Временами ожидаются небольшие осадки в виде дождя.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью 0...+5 °C, днем +3...+8 °C;

в Киеве ночью +2...+4 °C, днем около +5 °C.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Завтра в большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/с, а в Карпатах — налипание мокрого снега и гололедица.

Объявлен первый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — сообщили в Укргидрометцентре.

Опасные метеорологические явления в Украине 4 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, погода в Украине на выходных, 3 и 4 февраля, придет с сильными ветрами, кое-где будут достигать скорости 15-20 м/с, в некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение. Температура воздуха будет колебаться от -8 °C ночью и до +8 °C днем, теплее всего будет в южных областях до +11 °C. Также в выходные в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.