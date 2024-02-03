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В Укргідрометцентрі попередили про сильний вітер та опади завтра

3 лютого 2024 15:37
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 4 лютого, від Укргідрометцентру
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у неділю, 4 лютого, очікується хмарною з проясненнями. До того ж у деяких областях будуть опади та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні

Синоптики розповіли, що часом невеликі опади переважно у вигляді дощу, вночі у східних областях помірний мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу.

Вітер буде західний, північно-західний, 7-12 м/с, у більшості областей пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0...+5 °C, вдень +3...+8 °C, а у південній частині до +11 °C. На півночі Лівобережжя очікується 0...+5 °C.

У Карпатах мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура повітря протягом доби буде близько 0 °C.

Прогноз погоди в Україні на 4 лютого
Прогноз погоди в Україні на 4 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Часом очікуються невеликі опади у вигляді дощу. 

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі 0...+5 °C, вдень +3...+8 °C;
  • у Києві ночі +2...+4 °C, вдень близько +5 °C.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Завтра у більшості областей України пориви вітру 15-20 м/с, а в Карпатах налипання мокрого снігу та ожеледь.

Оголошено перший рівень небезпеки.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — повідомили в Укргідрометцентрі.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 4 лютого
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 4 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, погода в Україну на вихідних, 3 та 4 лютого, прийде з сильними вітрами, які подекуди сягатимуть швидкості 15-20 м/с, в деяких регіонах оголошено штормове попередження. Температура повітря коливатиметься від -8 °C вночі та до +8 °C вдень, найтепліше буде в південних областях до +11 °C. Також на вихідних в Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

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