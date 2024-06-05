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В Укргидрометцентре предупредили о ливнях и грозах в некоторых регионах завтра

5 июня 2024 19:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 6 июня, от Укргидрометцентра
Ливень в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в четверг, 6 июня, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях продолжатся осадки и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 6 июня

Синоптики рассказали, что без осадков только на северо-востоке страны, днем в западных и Одесской областях местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +12...+17 °С, днем +23...+28 °С, в юго-восточной части ночью +16...+21 °С, днем +27...+32 °С. На высокогорье Карпат ночью будет +8...+13 °С, днем +18...+23 °С.

Прогноз погоды в Украине 6 июня.
Погода в Украине 6 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области 6 июня

В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Осадков не предполагается.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +12...+17 °С, днем +23...+28 °С;
  • в Киеве ночью +15...+17 °С, днем +25...+27 °С.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине 6 июня будет оставаться с дождями и грозами. Но, несмотря на это, в отдельных регионах страны ожидается значительное потепление до +33 °С.

Ранее мы сообщали, что май 2024 года в столице побил 100-летний рекорд, став одним из самых сухих месяцев за 130 лет, а температура была чуть выше климатической нормы.

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