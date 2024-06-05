Прогноз погоди в Україні на завтра, 6 червня, від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі попередили про зливи та грози у деяких регіонах завтра
Погода в Україні в четвер, 6 червня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях продовжаться опади та грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 6 червня
Синоптики розповіли, що без опадів лише на північному сході країни, вдень у західних та Одеській областях місцями короткочасні дощі, грози.
Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі +12...+17 °С, вдень +23...+28 °С, у південно-східній частині вночі +16...+21°С, вдень +27...+32 °С. На високогір'ї Карпат вночі буде +8...+13 °С, вдень +18...+23 °С.
Погода по Київській області 6 червня
У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Опадів не передбачається.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +12...+17 °С, вдень +23...+28 °С;
- у Києві вночі +15...+17 °С, вдень +25...+27 °С.
Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні 6 червня лишатиметься з дощами та грозами. Але, попри це, в окремих регіонах країни очікується значне потепління до +33 °С.
Раніше ми повідомляли, що травень 2024 року у столиці побив 100-літний рекорд, ставши одним з найсухіших місяців за 130 років, а температура була ледь вищою за кліматичну норму.
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