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В Укргідрометцентрі попередили про зливи та грози у деяких регіонах завтра

5 червня 2024 19:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 6 червня, від Укргідрометцентру
Злива у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в четвер, 6 червня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях продовжаться опади та грози. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 6 червня

Синоптики розповіли, що без опадів лише на північному сході країни, вдень у західних та Одеській областях місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +12...+17 °С, вдень +23...+28 °С, у південно-східній частині вночі +16...+21°С, вдень +27...+32 °С. На високогір'ї Карпат вночі буде +8...+13 °С, вдень +18...+23 °С.

Прогноз погоди в Україні 6 червня
Погода в Україні 6 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області 6 червня

У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Опадів не передбачається. 

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря: 

  • по області вночі +12...+17 °С, вдень +23...+28 °С;
  • у Києві вночі +15...+17 °С, вдень +25...+27 °С.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні 6 червня лишатиметься з дощами та грозами. Але, попри це, в окремих регіонах країни очікується значне потепління до +33 °С.

Раніше ми повідомляли, що травень 2024 року у столиці побив 100-літний рекорд, ставши одним з найсухіших місяців за 130 років, а температура була ледь вищою за кліматичну норму.

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