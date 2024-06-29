Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 30 июня.

Парень возле фонтана. Фото: Новини.LIVE

В Украине в воскресенье, 30 июня, будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем температура воздуха поднимется до +34 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 30 июня

Завтра в областях ожидается переменная облачность, но без осадков. Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет +16...+21 °C, днем +29...+34 °C.

В южных и центральных областях местами сильная жара +35...+36 °C, а на высокогорье Карпат — ночью +10...+15 °С, днем +22...+27 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность в Украине 30 июня

30 июня — 2 июля в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Однако это не касается большинства западных, 30 июня — 1 июля Полтавской, 30 июня Харьковской областей.

Пожарная опасность. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 30 июня

В Киевской области завтра также переменная облачность, без осадков. Ветер ожидается с переменными направлениями, 3-8 м/с.

В то же время температура воздуха в области будет ночью +16...+21 °С, днем +29...+34 °С. В Киеве ночью прогнозируют +19...+21 °С, а днем — +30...+32 °С.

Ранее народный синоптик Наталья Диденко заявила, что украинцев ждет жара в первую неделю июля. В некоторых областях возможны дожди с грозами.

Сегодня же по прогнозу Укргидрометцентра в западных областях ожидаются дожди и грозы.