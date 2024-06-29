Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 30 червня

Хлопець біля фонтану. Фото: Новини.LIVE

В Україні у неділю, 30 червня, очікується хмарна погода, без опадів. Вдень температура повітря підніметься до +34 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 30 червня

Завтра в областях очікується мінлива хмарність, але без опадів. Синоптики прогнозують вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +16...+21°C, вдень +29...+34 °C.

У південних та центральних областях місцями сильна спека +35...+36 °C, а на високогір'ї Карпат — вночі +10...+15 °С, вдень +22...+27 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека в Україні 30 червня

Протягом 30 червня — 2 липня в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Однак це не стосується більшості західних, 30 червня — 1 липня Полтавської, 30 червня Харківської областей.

Пожежна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 30 червня

У Київській області завтра також буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер очікується зі змінними напрямками, 3-8 м/с.

Водночас температура повітря в області буде вночі +16...+21 °С, вдень +29...34 °С. У Києві вночі прогнозують +19...+21 °С, а вдень — +30...32 °С.

Раніше народний синоптик Наталка Діденко заявила, що на українців чекає спека у перший тиждень липня. Водночас у деяких областях можливі дощі з грозами.

А сьогодні за прогнозом Укргідрометцентру у західних областях очікуються дощі та грози.