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В Укргидрометцентре предупредили украинцев о заморозках — какие регионы под угрозой

7 мая 2024 21:08
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 8 мая — прогноз от синоптиков.
Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине в среду, 8 мая, ожидается прохладная погода. Днем температура воздуха будет колебаться от +13 °C до +18 °C. В некоторых областях прогнозируют заморозки на уровне почвы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 8 мая

В Украине 8 мая ожидается погода с переменной облачностью. Ожидается, что в Карпатах, Закарпатье, Крыму, а также в южных и восточных регионах, в Кировоградской и Днепропетровской областях пройдут кратковременные дожди, иногда с грозами. В других местах осадков не ожидается. Ветер будет северным со скоростью 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +1…+6 °C, но в северных и большинстве западных областей, а также в Винницкой области, на поверхности почвы возможны заморозки 0…+5 °C. В Закарпатье в южных и юго-восточных регионах температура ночью будет +8...+13 °C. Днем температура по всей Украине ожидается +13...+18 °C.

Погода в Украине 8 мая. Фото: Укргидрометцентр
Погода в Украине 8 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 8 мая

В Киевской области ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер южный со скоростью 7-12 м/с.

Температурные показатели и области:

  • ночью +1...+6 °C, возможны заморозки на уровне почвы 0...+5 °C;
  • днем температура поднимется до +13...+18 °C.

В столице ночью температура будет в пределах +4...+6 °C, а днем ожидается +14...+16 °C.

Погода в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр
Погода в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко предупредила, что в середине этой недели в некоторых областях Украины возможны заморозки.

Также мы рассказывали о том, в какие дни мая ожидаются магнитные бури.

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