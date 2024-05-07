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В Укргідрометцентрі попередили українців про заморозки — які регіони під загрозою

7 травня 2024 21:08
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 8 травня — прогноз від синоптиків
Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні у середу, 8 травня, очікується прохолодна погода. Вдень температура повітря коливатиметься від +13 °C до +18 °C. У деяких областях прогнозують заморозки на рівні ґрунту.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 8 травня

В Україні 8 травня очікується погода зі змінною хмарністю. Очікується, що в Карпатах, на Закарпатті, в Криму, а також у південних та східних регіонах, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях пройдуть короткочасні дощі, іноді з грозами. В інших місцях опадів не передбачається. Вітер буде північним зі швидкістю 7-12 м/с. 

Вночі температура повітря коливатиметься у межах +1...+6 °C, але у північних та більшості західних областей, а також у Вінницькій області на поверхні ґрунту можливі заморозки 0...+5 °C. На Закарпатті, у південних та південно-східних регіонах температура вночі буде +8...+13 °C. Вдень температура по всій Україні очікується +13...+18 °C.

Погода в Україні 8 травня. Фото: Укргідрометцентр
Погода в Україні 8 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 8 травня

На Київщині очікується перемінна хмарність і відсутність опадів. Вітер південний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температурні показники в області:

  • вночі +1...+6 °C, можливі заморозки на рівні ґрунту 0...+5 °C;
  • вдень температура підвищиться до +13...+18 °C.

У столиці вночі температура буде в межах +4...+6 °C, а вдень очікується +14...+16 °C.

Погода на Київщині. Фото: Укргідрометцентр
Погода на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко попередила, що в середині цього тижня в деяких областях України можливі заморозки.

Також ми розповідали про те, в які дні травня очікуються магнітні бурі.

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