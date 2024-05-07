Погода в Україні 8 травня — прогноз від синоптиків

Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у середу, 8 травня, очікується прохолодна погода. Вдень температура повітря коливатиметься від +13 °C до +18 °C. У деяких областях прогнозують заморозки на рівні ґрунту.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Україні 8 травня

В Україні 8 травня очікується погода зі змінною хмарністю. Очікується, що в Карпатах, на Закарпатті, в Криму, а також у південних та східних регіонах, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях пройдуть короткочасні дощі, іноді з грозами. В інших місцях опадів не передбачається. Вітер буде північним зі швидкістю 7-12 м/с.

Вночі температура повітря коливатиметься у межах +1...+6 °C, але у північних та більшості західних областей, а також у Вінницькій області на поверхні ґрунту можливі заморозки 0...+5 °C. На Закарпатті, у південних та південно-східних регіонах температура вночі буде +8...+13 °C. Вдень температура по всій Україні очікується +13...+18 °C.

Погода в Україні 8 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 8 травня

На Київщині очікується перемінна хмарність і відсутність опадів. Вітер південний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температурні показники в області:

вночі +1...+6 °C, можливі заморозки на рівні ґрунту 0...+5 °C;

вдень температура підвищиться до +13...+18 °C.

У столиці вночі температура буде в межах +4...+6 °C, а вдень очікується +14...+16 °C.

Погода на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко попередила, що в середині цього тижня в деяких областях України можливі заморозки.

Також ми розповідали про те, в які дні травня очікуються магнітні бурі.