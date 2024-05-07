Погода в Україні 8 травня — прогноз від синоптиків

В Укргідрометцентрі попередили українців про заморозки — які регіони під загрозою
В Україні у середу, 8 травня, очікується прохолодна погода. Вдень температура повітря коливатиметься від +13 °C до +18 °C. У деяких областях прогнозують заморозки на рівні ґрунту.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 8 травня
В Україні 8 травня очікується погода зі змінною хмарністю. Очікується, що в Карпатах, на Закарпатті, в Криму, а також у південних та східних регіонах, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях пройдуть короткочасні дощі, іноді з грозами. В інших місцях опадів не передбачається. Вітер буде північним зі швидкістю 7-12 м/с.
Вночі температура повітря коливатиметься у межах +1...+6 °C, але у північних та більшості західних областей, а також у Вінницькій області на поверхні ґрунту можливі заморозки 0...+5 °C. На Закарпатті, у південних та південно-східних регіонах температура вночі буде +8...+13 °C. Вдень температура по всій Україні очікується +13...+18 °C.
Погода на Київщині 8 травня
На Київщині очікується перемінна хмарність і відсутність опадів. Вітер південний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температурні показники в області:
- вночі +1...+6 °C, можливі заморозки на рівні ґрунту 0...+5 °C;
- вдень температура підвищиться до +13...+18 °C.
У столиці вночі температура буде в межах +4...+6 °C, а вдень очікується +14...+16 °C.
Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко попередила, що в середині цього тижня в деяких областях України можливі заморозки.
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