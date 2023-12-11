В Укргидрометцентре предупреждают об опасности, водителей просят завтра быть осторожными
Завтра, 12 декабря, в Украине ожидается умеренный мокрый снег и дождь. Также водителям следует быть осторожными из-за гололеда и тумана.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 12 декабря
В восточных областях возможен небольшой, умеренный мокрый снег и дождь. На юге страны небольшой дождь.
В северных, восточных и центральных областях гололедица, на востоке страны местами налипание мокрого снега, ночью и утром в южной части местами туман. На дорогах большинства областей местами гололедица.
Ветер южных направлений, 5-10 м/с.
Температура воздуха в Украине:
- ночью и днем -3...+2 °С;
- днем в западных и центральных областях до +4 °С;
- в южной части +3...+8 °С.
Погода в Киевской области 12 декабря
В Киевской области синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Облачно.
"Небольшой мокрый снег и дождь; ночью и утром гололедица. На дорогах гололедица", — говорится в сообщении.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киеве и области:
- ночью и днем от -3...+2 °С;
- в Киеве ночью и днем 0...-2 °С.
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях
До конца суток 11 декабря с удержанием 12 декабря в северных, восточных и центральных областях гололедица, на дорогах гололедица.
Объявлен первый уровень опасности. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Ранее мы сообщали, что погода в Украине, 11 декабря, будет облачная и с осадками. В Закарпатье возможен умеренный мокрый снег и дождь.
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