В Укргидрометцентре предупреждают об опасности, водителей просят завтра быть осторожными

Учащиеся идут по заснеженному городу. Фото: Игорь Кузнецов/ Новини.LIVE

Завтра, 12 декабря, в Украине ожидается умеренный мокрый снег и дождь. Также водителям следует быть осторожными из-за гололеда и тумана.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 12 декабря

В восточных областях возможен небольшой, умеренный мокрый снег и дождь. На юге страны небольшой дождь.

В северных, восточных и центральных областях гололедица, на востоке страны местами налипание мокрого снега, ночью и утром в южной части местами туман. На дорогах большинства областей местами гололедица.

Ветер южных направлений, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Украине:

ночью и днем -3...+2 °С;

днем в западных и центральных областях до +4 °С;

в южной части +3...+8 °С.

Погода в Украине 12 декабря. Фото: скриншот

Погода в Киевской области 12 декабря

В Киевской области синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Облачно.

"Небольшой мокрый снег и дождь; ночью и утром гололедица. На дорогах гололедица", — говорится в сообщении.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве и области:

ночью и днем от -3...+2 °С;

в Киеве ночью и днем 0...-2 °С.

Погода в Киевской области 12 декабря. Фото: скриншот

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях

До конца суток 11 декабря с удержанием 12 декабря в северных, восточных и центральных областях гололедица, на дорогах гололедица.

Объявлен первый уровень опасности. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что погода в Украине, 11 декабря, будет облачная и с осадками. В Закарпатье возможен умеренный мокрый снег и дождь.