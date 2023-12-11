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В Укргидрометцентре предупреждают об опасности, водителей просят завтра быть осторожными

11 декабря 2023 18:23
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
В Укргидрометцентре предупреждают об опасности, водителей просят завтра быть осторожными
Учащиеся идут по заснеженному городу. Фото: Игорь Кузнецов/ Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 12 декабря, в Украине ожидается умеренный мокрый снег и дождь. Также водителям следует быть осторожными из-за гололеда и тумана.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 12 декабря

В восточных областях возможен небольшой, умеренный мокрый снег и дождь. На юге страны небольшой дождь.

В северных, восточных и центральных областях гололедица, на востоке страны местами налипание мокрого снега, ночью и утром в южной части местами туман. На дорогах большинства областей местами гололедица.

Ветер южных направлений, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Украине:

  • ночью и днем -3...+2 °С;
  • днем в западных и центральных областях до +4 °С;
  • в южной части +3...+8 °С.
погода
Погода в Украине 12 декабря. Фото: скриншот

Погода в Киевской области 12 декабря

В Киевской области синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Облачно.

"Небольшой мокрый снег и дождь; ночью и утром гололедица. На дорогах гололедица", — говорится в сообщении.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве и области:

  • ночью и днем от -3...+2 °С;
  • в Киеве ночью и днем 0...-2 °С.
погода
Погода в Киевской области 12 декабря. Фото: скриншот

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях

До конца суток 11 декабря с удержанием 12 декабря в северных, восточных и центральных областях гололедица, на дорогах гололедица.

Объявлен первый уровень опасности. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

погода
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что погода в Украине, 11 декабря, будет облачная и с осадками. В Закарпатье возможен умеренный мокрый снег и дождь.

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