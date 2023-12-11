В Укргідрометцентрі попереджають про небезпеку, водіїв просять завтра бути обережними
Завтра, 12 грудня, в Україні очікуються помірний мокрий сніг і дощ. Також водіям варто бути обережними через ожеледицю і туман.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 12 грудня
У східних областях можливі невеликий, помірний мокрий сніг та дощ. На півдні країни невеликий дощ.
У північних, східних та центральних областях ожеледиця, на сході країни місцями налипання мокрого снігу, вночі та вранці у південній частині подекуди туман. На дорогах більшості областей місцями ожеледиця.
Вітер південних напрямків, 5-10 м/с.
Температура повітря в Україні:
- вночі та вдень -3 °С...+2 °С;
- вдень у західних та центральних областях до +4 °С;
- у південній частині +3...+8 °С.
Погода на Київщині 12 грудня
У Київській області синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Буде хмарно.
"Невеликий мокрий сніг та дощ; вночі та вранці ожеледь. На дорогах ожеледиця", — говориться у повідомленні.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура повітря в Києві і області:
- вночі та вдень від -3 °С...+2 °С;
- у Києві вночі та вдень 0...-2 °С.
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища
До кінця доби 11 грудня з утриманням 12 грудня у північних, східних та центральних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Оголошено I рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Раніше ми повідомляли, що погода в Україні, 11 грудня, буде хмарною та з опадами. На Закарпатті можливий помірний мокрий сніг та дощ.
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