Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow В Укргідрометцентрі попереджають про небезпеку, водіїв просять завтра бути обережними arrow

В Укргідрометцентрі попереджають про небезпеку, водіїв просять завтра бути обережними

11 грудня 2023 18:23
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
В Укргідрометцентрі попереджають про небезпеку, водіїв просять завтра бути обережними
Учні йдуть засніженим містом. Фото: Ігор Кузнєцов/ Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 12 грудня, в Україні очікуються помірний мокрий сніг і дощ. Також водіям варто бути обережними через ожеледицю і туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Україні 12 грудня

У східних областях можливі невеликий, помірний мокрий сніг та дощ. На півдні країни невеликий дощ.

У північних, східних та центральних областях ожеледиця, на сході країни місцями налипання мокрого снігу, вночі та вранці у південній частині подекуди туман. На дорогах більшості областей місцями ожеледиця.

Вітер південних напрямків, 5-10 м/с.

Температура повітря в Україні:

  • вночі та вдень -3 °С...+2 °С;
  • вдень у західних та центральних областях до +4 °С;
  • у південній частині +3...+8 °С.
погода
Погода в Україні 12 грудня. Фото: скриншот

Погода на Київщині 12 грудня

У Київській області синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Буде хмарно.

"Невеликий мокрий сніг та дощ; вночі та вранці ожеледь. На дорогах ожеледиця", — говориться у повідомленні.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря в Києві і області:

  • вночі та вдень від -3 °С...+2 °С;
  • у Києві вночі та вдень 0...-2 °С.
погода
Погода на Київщині 12 грудня. Фото: скриншот

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища

До кінця доби 11 грудня з утриманням 12 грудня у північних, східних та центральних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Оголошено I рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

погода
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що погода в Україні, 11 грудня, буде хмарною та з опадами. На Закарпатті можливий помірний мокрий сніг та дощ. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Актуальне по темі