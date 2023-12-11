В Укргідрометцентрі попереджають про небезпеку, водіїв просять завтра бути обережними

Учні йдуть засніженим містом. Фото: Ігор Кузнєцов/ Новини.LIVE

Завтра, 12 грудня, в Україні очікуються помірний мокрий сніг і дощ. Також водіям варто бути обережними через ожеледицю і туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 12 грудня

У східних областях можливі невеликий, помірний мокрий сніг та дощ. На півдні країни невеликий дощ.

У північних, східних та центральних областях ожеледиця, на сході країни місцями налипання мокрого снігу, вночі та вранці у південній частині подекуди туман. На дорогах більшості областей місцями ожеледиця.

Вітер південних напрямків, 5-10 м/с.

Температура повітря в Україні:

вночі та вдень -3 °С...+2 °С;

вдень у західних та центральних областях до +4 °С;

у південній частині +3...+8 °С.

Погода в Україні 12 грудня. Фото: скриншот

Погода на Київщині 12 грудня

У Київській області синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Буде хмарно.

"Невеликий мокрий сніг та дощ; вночі та вранці ожеледь. На дорогах ожеледиця", — говориться у повідомленні.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря в Києві і області:

вночі та вдень від -3 °С...+2 °С;

у Києві вночі та вдень 0...-2 °С.

Погода на Київщині 12 грудня. Фото: скриншот

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища

До кінця доби 11 грудня з утриманням 12 грудня у північних, східних та центральних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Оголошено I рівень небезпечності. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що погода в Україні, 11 грудня, буде хмарною та з опадами. На Закарпатті можливий помірний мокрий сніг та дощ.