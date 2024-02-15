Погода в Украине 16 февраля, будет опасно

Сильный туман в Киеве. Фото: REUTERS

В Украине в пятницу, 16 февраля, ожидается преимущественно облачная погода. В некоторых регионах следует ожидать осадков, местами снег. На большей части территории ночью будет от -3...+2 °С, днем +1...+6 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 16 февраля

В Украине ожидается облачная погода. Лишь в западных областях облачность будет незначительной.

В северо-восточной части страны ночью и Киевской, Черкасской и Кировоградской областях будет небольшой снег, местами с дождем. На остальной территории обойдется без осадков.

Ночью и утром в западных и северных областях ожидается туман.

Ветер юго-восточный, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с. В Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

в восточных и Сумской областях ночью -6...-1 °С, днем около 0 °С;

на остальной территории ночью от -3...+2 °С, днем +1...+6 °С, на западе страны и юге Одесщины +6...+11 °С;

в Карпатах ночью -7...-2 °С, днем +3...+8 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 16 февраля

16 февраля ночью и утром в Киевской области будет туман, видимость 200-500м.

Синоптики предупреждают о первом уровне опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Погода в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

Также синоптики предостерегают перед опасными природными явлениями по всей территории Украины.

"16 февраля в западных и северных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м", — предупредили эксперты.

Объявлен желтый уровень опасности. Водителей транспортных средств синоптики призывают к осторожности во время поездок.

Синоптики предупреждают об опасности. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы рассказывали, что погода в Украине в пятницу, 16 февраля, будет разной. Ожидаются значительные температурные контрасты. В некоторых областях следует ожидать морозов, а в других — весеннего тепла.

Ранее в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд, который в последний раз был в 1995 году. В результате этого, как оказалось, февраль этого года был довольно теплым последним месяцем зимы.