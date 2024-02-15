Погода в Украине 16 февраля, будет опасно

В Укргидрометцентре сообщили об опасной погоде завтра — водителей просят быть внимательными
В Украине в пятницу, 16 февраля, ожидается преимущественно облачная погода. В некоторых регионах следует ожидать осадков, местами снег. На большей части территории ночью будет от -3...+2 °С, днем +1...+6 °С.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 16 февраля
В Украине ожидается облачная погода. Лишь в западных областях облачность будет незначительной.
В северо-восточной части страны ночью и Киевской, Черкасской и Кировоградской областях будет небольшой снег, местами с дождем. На остальной территории обойдется без осадков.
Ночью и утром в западных и северных областях ожидается туман.
Ветер юго-восточный, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с. В Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- в восточных и Сумской областях ночью -6...-1 °С, днем около 0 °С;
- на остальной территории ночью от -3...+2 °С, днем +1...+6 °С, на западе страны и юге Одесщины +6...+11 °С;
- в Карпатах ночью -7...-2 °С, днем +3...+8 °С.
Погода в Киевской области 16 февраля
16 февраля ночью и утром в Киевской области будет туман, видимость 200-500м.
Синоптики предупреждают о первом уровне опасности.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.
Синоптики предупреждают
Также синоптики предостерегают перед опасными природными явлениями по всей территории Украины.
"16 февраля в западных и северных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м", — предупредили эксперты.
Объявлен желтый уровень опасности. Водителей транспортных средств синоптики призывают к осторожности во время поездок.
Ранее мы рассказывали, что погода в Украине в пятницу, 16 февраля, будет разной. Ожидаются значительные температурные контрасты. В некоторых областях следует ожидать морозов, а в других — весеннего тепла.
Ранее в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд, который в последний раз был в 1995 году. В результате этого, как оказалось, февраль этого года был довольно теплым последним месяцем зимы.
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