Погода в Україні 16 лютого, буде небезпека

Сильний туман у Києві. Фото: REUTERS

В Україні в п'ятницю 16 лютого очікується переважно хмарна погода. В деяких регіонах варто очікувати опадів, місцями сніг. На більшій частині території вночі буде від +2...-3 °С, вдень +1...+6 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 16 лютого

В Україні очікується хмарна погода. Лише в західних областях хмарність буде незначною.

У північно-східній частині країни вночі і на Київщині, Черкащині та Кіровоградщині буде невеликий сніг, місцями з дощем. На решті територій обійдеться без опадів.

Вночі та вранці у західних і північних областях очікується туман.

Вітер південно-східний, у південній частині північно-східний, 5-10 м/с. У Приазов'ї вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

у східних та Сумській областях вночі -1...-6 °С, вдень близько 0 °С;

на решті території вночі від +2...-3 °С, вдень +1...+6 °С, на заході країни та півдні Одещини +6...+11 °С;

в Карпатах вночі -2...-7 °С, вдень +3...+8 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 16 лютого

16 лютого вночі та вранці у Київській області буде туман, видимість 200-500 м.

Синоптики попереджають про перший рівень небезпеки.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — говориться у повідомленні Укргідрометцентру.

Погода на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

Також синоптики застерігають перед небезпечними природніми явищами по усій території України.

"16 лютого у західних та північних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м", — попередили експерти.

Оголошено жовтий рівень небезпеки. Водіїв транспортних засобів синоптики закликають бути обережними під час поїздок.

Синоптики попереджають про небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми розповідали, що погода в Україні в п'ятницю, 16 лютого, буде різною. Очікуються значні температурні контрасти. У деяких областях варто очікувати морозів, а в інших — весняного тепла.

Раніше у Києві зафіксували черговий температурний рекорд, який востаннє був у 1995 році. Внаслідок цього, як виявилося, цьогоріч лютий був доволі теплим останнім місяцем зими.