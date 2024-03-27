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В Укргидрометцентре прогнозируют теплую погоду, однако предупредили о серьезной опасности

27 марта 2024 18:49
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода от Укргидрометцентра 28 марта, будет опасно
Люди отдыхают в парке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине в четверг, 28 марта, ожидается теплая погода. В некоторых регионах температура воздуха будет достигать +20 °C. Тем не менее, синоптики предупреждают об опасности, связанной с резкими порывами ветра.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 28 марта

Украинцев в этот день ожидает переменная облачность. Обойдется без осадков, только в западных, Житомирской и Винницкой областях днем ​​небольшой, а в Закарпатье умеренный дождь.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Днем в Украине, кроме востока и юго-востока, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью 0...+5 °C, на крайнем западе страны до +9 °C, в восточных областях местами -1...-3 °C мороза;
  • днем +12...+17 °C, в Крыму и на юге Одесщины до +20 °C, на высокогорье Карпат +5...+10 °С.
укргидрометцентр
Погода в Украине 28 марта. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 28 марта

В столице и области ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. днем местами по области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • по области, ночью 0...+5 °С, днем ​​+12...+17 °С:
  • в Киеве ночью +2...+4 °С, днем ​​+14...+16 °С.
погода
Погода в Киевской области 28 марта. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине.

В ближайшее время с содержанием до конца суток 27 марта в большинстве западных областей порывы ветра 15-20 м/с.

В этой связи объявлен первый уровень опасности.

погода
Синоптики предупреждают об опасности. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что астросиноптики предупредили украинцев о сильных магнитных бурях в марте, назвав перечень опасных дат. Следует следить за прогнозами специалистов, чтобы подготовиться к следующему космическому шторму.

Также мы писали, что Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления. В прошлом году средняя температура достигла самого высокого уровня за 174 года записи.

погода
Киев
Укргидрометцентр
Украина
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