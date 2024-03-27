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В Укргідрометцентрі прогнозують теплу погоду, проте попередили про серйозну небезпеку

27 березня 2024 18:49
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода від Укргідрометцентру 28 березня, буде небезпечно
Люди відпочивають у парку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні у четвер, 28 березня, очікується тепла погода. В деяких регіонах температура повітря сягатиме +20 °C. Тим не менш, синоптики попередбають про небезпеку, пов'язану з різкими поривами вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 28 березня

На українців цього дня очікує мінлива хмарність. Обійдеться без опадів, лише у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень невеликий, а на Закарпатті помірний дощ.

Вітер буде переважно південно-східний, 7-12 м/с. Вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі 0...+5 °C, на крайньому заході країни до +9 °C, у східних областях місцями -1...-3 °C морозу;
  • вдень +12...+17 °C, в Криму та на півдні Одещини до +20 °C, на високогір'ї Карпат +5...+10 °С.
укргідрометцентр
Погода в Україні 28 березня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 28 березня

У столиці та області очікується мінлива хмарність, без опаді.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. вдень місцями по області пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • по області, вночі 0...+5 °С, вдень +12...+17 °С:
  • у Києві вночі +2...+4 °С, вдень +14...+16 °С.
погода
Погода в Київській області 28 березня. Фото: Укргідрометцентр​

Синоптики попереджають

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

В найближчу годину з утриманням до кінця доби 27 березня у більшості західних областей пориви вітру 15-20 м/с.

В зв'язку з цим оголошено перший рівень небезпеки.

погода
Синоптики попереджають про небезпеку. Фото: Укргідрометцентр 

Нагадаємо, що астросиноптики попередили українців про сильні магнітні бурі в березні, назвавши перелік небезпечних дат. Варто слідкувати за прогнозами фахівців, щоб підготуватися до наступного космічного шторму

Також ми писали, що Всесвітня метеорологічна організація ООН оголосила червоний рівень небезпеки через глобальне потепління. Минулого року середня температура досягла найвищого рівня за 174 роки ведення записів.

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Київ
Укргідрометцентр
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