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В Укргидрометцентре рассказали, где погода завтра принесет как приятные сюрпризы, так и опасность

7 марта 2024 22:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 8 марта
Весенняя погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине завтра, 8 марта, будет с переменной облачностью. Осадков не предполагается, однако ожидается ветер до 8 м/с. В некоторых областях страны температура воздуха повысится до +10 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 8 марта

Синоптики рассказали, что ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -1...-6°С, на востоке Украины и в Карпатах до -9°С.

Днем +1...+6°С, на Закарпатье и в Крыму ночью -3...+2°С, а днем — +5...+10°С.

Погода в Украине 8 марта
Погода в Украине 8 марта. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области 8 марта

В столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью -1...-6°С, днем +1...+6°С;
  • в Киеве ночью -2...-4°С, днем +4...+6°С.

Синоптики предупредили, что на приустьевом участке Припяти уровни воды будут удерживаться на максимальных отметках весеннего половодья с сохранением воды на пойме в Киевской области. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Также в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, на р. Днепр в г. Киеве и Бориспольском районе Киевской области уровни воды будут удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Украине

Завтра в результате повышения и удержания высоких уровней воды на Десне и ее притоке р. Снов будет продолжаться затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

К тому же на Верхнем Днепре будет удерживаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел водами Сожа и Днепра в Черниговском районе Черниговской области. Объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.

Синоптики добавили, что в результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения р. Днепр в старое естественное русло, уровни воды значительно ниже отметки водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Объявлен третий (коричневый) уровень опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Украине 8 марта
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Украине 8 марта. Фото: Укргидрометцентр

Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах

Значительная снеголавинная опасность третьего уровня ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. 

Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

Также умеренная снеголавинная опасность второго уровня ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

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Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах 8 марта. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра солнце и весенняя погода ожидаются в большинстве областей. На выходных по всей Украине не ожидается существенных осадков.

Также Укргидрометцентр предупредил о подтоплении в Киеве в первые дни марта. Возможны колебания уровня воды в Днепре из-за сброса воды из Киевского водохранилища, из-за чего уровень может достигать отметок начального затопления пойм и пониженных территорий.

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