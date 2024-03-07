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Народний синоптик Наталія Діденко розповіла, в яких областях України завтра сильно потеплішає

7 березня 2024 13:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні завтра 8 березня - прогноз Наталі Діденко
Люди гуляють в ботанічному саду. Ілюстративне фото: Ратинський В'ячеслав / УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 8 березня,  сонце та весняна погода очікується в більшості областей. На вихідних по всій Україні не передбачається суттєвих опадів.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко у четвер, 7 березня.

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Прогноз погоди в Україні на 8 березня

Незважаючи на теплу денну температуру, холодні ночі ще трошки не відступають. Прогнозується морозна температура -2...-9 °С вночі. Проте, вже вдень тепле весняне сонце підвищить температуру повітря до +4...+8 °С.

Цей антицеклон не принесе лише відсутність опадів, але й слабкий вітер, дозволяючи насолоджуватися приємними весняними днями.

Також Діденко нагадує, що на Шевченківські дні по всій Україні не передбачається суттєвих опадів. Вночі можливий невеликий мороз, а вдень у суботу очікується температурний різкопад від +3...+7 °С. У неділю відчутно потепліє до +7...+13 °С (на сході ще буде трошки свіжіше, +2...+5 °С).

Прогноз погоди у Києві на 8 березня

Окремий прогноз для Києва передбачає сонячну, хоч і холодну ніч -1...-3 °С, але вдень місто вітатиме тепле сонце з температурою +6 °С та практично відсутнім вітром.

"Не сваріться через доцільність завтрашнього календарного дня, погуляйте на сонечку, розгребіть у ботанічному саду чи парку, чи на городі минуле листя і усміхніться скромній зеленій новій травичці", — пише синоптикиня. 

Нагадаємо, що за словами Діденко, погода в Україні буде холодною протягом кількох днів. Температура повітря не перевищить +1...+5°C.

Також ми писали про те, що протягом тижня погода не радуватиме українців. Очікується похолодання, а у деяких регіонах пройдуть дощі.

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Київ
Україна
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