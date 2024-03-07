Погода в Україні завтра 8 березня - прогноз Наталі Діденко

Народний синоптик Наталія Діденко розповіла, в яких областях України завтра сильно потеплішає
Завтра, 8 березня, сонце та весняна погода очікується в більшості областей. На вихідних по всій Україні не передбачається суттєвих опадів.
Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко у четвер, 7 березня.
Прогноз погоди в Україні на 8 березня
Незважаючи на теплу денну температуру, холодні ночі ще трошки не відступають. Прогнозується морозна температура -2...-9 °С вночі. Проте, вже вдень тепле весняне сонце підвищить температуру повітря до +4...+8 °С.
Цей антицеклон не принесе лише відсутність опадів, але й слабкий вітер, дозволяючи насолоджуватися приємними весняними днями.
Також Діденко нагадує, що на Шевченківські дні по всій Україні не передбачається суттєвих опадів. Вночі можливий невеликий мороз, а вдень у суботу очікується температурний різкопад від +3...+7 °С. У неділю відчутно потепліє до +7...+13 °С (на сході ще буде трошки свіжіше, +2...+5 °С).
Прогноз погоди у Києві на 8 березня
Окремий прогноз для Києва передбачає сонячну, хоч і холодну ніч -1...-3 °С, але вдень місто вітатиме тепле сонце з температурою +6 °С та практично відсутнім вітром.
"Не сваріться через доцільність завтрашнього календарного дня, погуляйте на сонечку, розгребіть у ботанічному саду чи парку, чи на городі минуле листя і усміхніться скромній зеленій новій травичці", — пише синоптикиня.
Нагадаємо, що за словами Діденко, погода в Україні буде холодною протягом кількох днів. Температура повітря не перевищить +1...+5°C.
Також ми писали про те, що протягом тижня погода не радуватиме українців. Очікується похолодання, а у деяких регіонах пройдуть дощі.
Читайте Новини.LIVE!