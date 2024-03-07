Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких областях Украины завтра сильно потеплеет arrow

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких областях Украины завтра сильно потеплеет

7 марта 2024 13:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине завтра 8 марта - прогноз Натали Диденко
Люди гуляют в ботаническом саду. Иллюстративное фото: Ратинский Вячеслав / УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 8 марта, солнце и весенняя погода ожидаются в большинстве областей. На выходных по всей Украине не ожидается существенных осадков.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в четверг, 7 марта.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 8 марта.

Несмотря на теплую дневную температуру, холодные ночи еще немного не отступают. Прогнозируется морозная температура -2...-9°С ночью. Однако уже днем теплое весеннее солнце повысит температуру воздуха до +4...+8°С.

Этот антицеклон не принесет не только осадков, но и слабый ветер, позволяя наслаждаться приятными весенними днями.

Также Диденко напоминает, что на Шевченковские дни по всей Украине не ожидается существенных осадков. Ночью возможен небольшой мороз, а днем в субботу ожидается температурный разрыв от +3...+7°С. В воскресенье ощутимо потеплеет до +7...+13 °С (на востоке еще будет немного свежее, +2...+5 °С).

Прогноз погоды в Киеве на 8 марта.

Отдельный прогноз для Киева предусматривает солнечную, хоть и холодную ночь -1...-3 °С, но днем город будет приветствовать теплое солнце с температурой +6 °С и отсутствовать практически ветром.

"Не ссорьтесь из-за целесообразности завтрашнего календарного дня, погуляйте на солнышке, разгребите в ботаническом саду или парке, или на огороде прошлые листья и улыбнитесь скромной зеленой новой травке", — пишет синоптикиня.

Напомним, что по словам Диденко, погода в Украине будет холодной в течение нескольких дней. Температура воздуха не превысит +1...+5°C.

Также мы писали о том, что в течение недели погода не будет радовать украинцев. Ожидается похолодание, а в некоторых регионах пройдут дожди.

погода
Киев
Украина
потепление
весна
март
Наталка Диденко
погода в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта