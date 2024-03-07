Погода в Украине завтра 8 марта - прогноз Натали Диденко

Люди гуляют в ботаническом саду. Иллюстративное фото: Ратинский Вячеслав / УНИАН

Завтра, 8 марта, солнце и весенняя погода ожидаются в большинстве областей. На выходных по всей Украине не ожидается существенных осадков.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в четверг, 7 марта.

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Прогноз погоды в Украине на 8 марта.

Несмотря на теплую дневную температуру, холодные ночи еще немного не отступают. Прогнозируется морозная температура -2...-9°С ночью. Однако уже днем теплое весеннее солнце повысит температуру воздуха до +4...+8°С.

Этот антицеклон не принесет не только осадков, но и слабый ветер, позволяя наслаждаться приятными весенними днями.

Также Диденко напоминает, что на Шевченковские дни по всей Украине не ожидается существенных осадков. Ночью возможен небольшой мороз, а днем в субботу ожидается температурный разрыв от +3...+7°С. В воскресенье ощутимо потеплеет до +7...+13 °С (на востоке еще будет немного свежее, +2...+5 °С).

Прогноз погоды в Киеве на 8 марта.

Отдельный прогноз для Киева предусматривает солнечную, хоть и холодную ночь -1...-3 °С, но днем город будет приветствовать теплое солнце с температурой +6 °С и отсутствовать практически ветром.

"Не ссорьтесь из-за целесообразности завтрашнего календарного дня, погуляйте на солнышке, разгребите в ботаническом саду или парке, или на огороде прошлые листья и улыбнитесь скромной зеленой новой травке", — пишет синоптикиня.

Напомним, что по словам Диденко, погода в Украине будет холодной в течение нескольких дней. Температура воздуха не превысит +1...+5°C.

Также мы писали о том, что в течение недели погода не будет радовать украинцев. Ожидается похолодание, а в некоторых регионах пройдут дожди.