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В Укргідрометцентрі розповіли, де погода завтра принесе як приємні сюрпризи, так і небезпеку

7 березня 2024 22:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 8 березня
Весняна погода в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні завтра, 8 березня, буде з мінливою хмарністю. Опадів не передбачається, однак очікується вітер до 8 м/с. У деяких областях країни температура повітря підвищиться до +10 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 8 березня

Синоптики розповіли, що вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі -1...-6 °С, на сході України та в Карпатах до -9 °С.

Вдень +1...+6 °С, на Закарпатті та в Криму вночі -3...+2 °С, а вдень — +5...+10 °С.

Погода в Україні 8 березня
Погода в Україні 8 березня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області 8 березня

У столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. 

Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря: 

  • по області вночі -1...-6 °С, вдень +1...+6 °С;
  • у Києві вночі -2...-4 °С, вдень +4...+6 °С.

Синоптики попередили, що на пригирловій ділянці Прип'яті рівні води утримуватимуться на максимальних відмітках весняного водопілля зі збереженням води на заплаві у Київській області. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Також внаслідок скидів води з Київського водосховища, у зв'язку з проходженням весняного водопілля, на р. Дніпро у м. Києві та Бориспільському районі Київської області рівні води утримуватимуться вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища в Україні

Завтра внаслідок підвищення та утримання високих рівнів води на Десні та її притоці р. Снов триватиме затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області та Шосткинському районі Сумської області. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

До того ж на Верхньому Дніпрі утримуватиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл водами Сожу і Дніпра у Чернігівському районі Чернігівської області. Оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпеки.

Синоптики додали, що внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за позначки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Оголошено третій (коричневий) рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища в Україні 8 березня
Попередження про небезпечні гідрологічні явища в Україні 8 березня. Фото: Укргідрометцентр

Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах

Значна сніголавинна небезпека третього рівня очікується на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. 

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Також помірна сніголавинна небезпека другого рівня очікується на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

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Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах 8 березня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Наталія Діденко розповіла, що завтра сонце та весняна погода очікується в більшості областей. На вихідних по всій Україні не передбачається суттєвих опадів.

Також Укргідрометцентр попередив про підтоплення у Києві в перші дні березня. Можливі коливання рівня води у Дніпрі через скидання води із Київського водосховища, через що рівень може досягати відміток початкового затоплення заплав та понижених територій.

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