Погода в Украине в среду, 7 февраля — каким областям грозит дождь

Люди идут в дождь. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине ожидается облачная погода с прояснениями в среду, 7 февраля. Столбики термометров днем максимально поднимутся до +12°С. В то же время в большинстве регионов прогнозируют сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 7 февраля

Ночью в северных и восточных областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь, а днем на западе и севере прогнозируют небольшие дожди. На остальной территории Украины без осадков.

В то же время ночью и утром на северо-востоке местами вероятно налипание мокрого снега, а на дорогах будет гололедица.

Ветер ожидается юго-западный и западный, 7-12 м/с во всех областях, кроме юга и юго-востока. Возможны порывы ветра 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат могут достичь 25-30 м/с.

Температура ночью +1...+6°С, днем +7...+12°С;

в южной части до +16°С;

в восточных, Сумской областях и в Карпатах ночью -1...-6°С, днем +2...+7°С.

Погода в Украине 7 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления

В Укргидрометцентре предупреждают об опасных метеорологических явлениях завтра, 7 февраля. Они угрожают всем регионам Украины, кроме юга и юго-востока.

Порывы ветра составят 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат 25-30 м/с — первый уровень опасности.

Опасные метеорологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Опасные гидрологические явления

В результате неустойчивого температурного режима продолжится повышение уровней воды на участке Верхнего Днепра Неданчичи-Днепровское, устьевом участке Припяти и реках суббассейна Десны (Киевская, Черниговская, Сумская области).

Опасные гидрологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 7 февраля

В Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями, но возможен небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с;

температура ночью +1...+6°С, днем +7...12°С;

в Киеве ночью +3...+5°С, днем +8...+10°С.

Синоптики прогнозируют 7 февраля порывы ветра 15-20 м/с — первый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в сообщении.

Погода в Киевской области 7 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что харьковский сурок Тимко спрогнозировал, что весна в этом году наступит через шесть недель. Кроме того, у сурка спросили, что украинцам поможет выиграть войну против РФ.

Мы также писали, что в ООН зафиксировали новый температурный рекорд в Европе. Он был установлен в Италии 11 августа 2021 — тогда температура воздуха составляла 48,8°C.