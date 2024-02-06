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В Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні завтра пройдуть сильні дощі

6 лютого 2024 19:31
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у середу, 7 лютого — яким областям загрожує дощ
Люди йдуть під дощем. Ілюстративне фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні очікується хмарна погода з проясненнями у середу, 7 лютого. Стовпчики термометрів вдень максимально піднімуться до +12°С. Водночас у більшості регіонів прогнозують сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 7 лютого

Так, вночі у північних та східних областях пройде невеликий мокрий сніг та дощ, а вдень на заході та півночі прогнозують невеликі дощі. На решті території України — без опадів. 

Водночас вночі та вранці на північному сході місцями ймовірне налипання мокрого снігу, а на дорогах буде ожеледиця.

Вітер очікується південно-західний та західний, 7-12 м/с в усіх областях, окрім півдня та південного сходу. Можливі пориви вітру 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат можуть сягнути 25-30 м/с. 

  • Температура вночі +1...+6°С, вдень +7...+12°С;
  • у південній частині до +16°С;
  • у східних, Сумській областях та в Карпатах вночі -1...-6°С, вдень +2...+7°С.
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Погода в Україні 7 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища

В Укргідрометцентрі попереджають про небезпечні метеорологічні явища завтра, 7 лютого. Вони загрожують всім регіонам України, окрім півдня та південного сходу.

Пориви вітру сягнуть 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат 25-30 м/с — перший рівень небезпечності.

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Небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр 

Небезпечні гідрологічні явища

Внаслідок нестійкого температурного режиму продовжиться підвищення рівнів води на ділянці Верхнього Дніпра Неданчичі-Дніпровське, пригирловій ділянці Прип'яті та річках суббасейну Десни (Київська, Чернігівська, Сумська області).

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Небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр 

Погода на Київщині 7 лютого

У Київській області очікується хмарна погода з проясненнями, однак можливий невеликий дощ та мокрий сніг вночі.

  • Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с;
  • температура вночі +1...+6°С, вдень +7...12°С;
  • у Києві вночі +3...+5°С, вдень +8...+10°С.

Синоптики прогнозують 7 лютого пориви вітру 15-20 м/с — перший рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — йдеться у повідомленні.

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Погода на Київщині 7 лютого. Фото: Укргідрометцентр 

Нагадаємо, що харківський бабак Тимко спрогнозував, що весна в цьому році настане через шість тижнів. Крім того, в бабака запитали, що українцям допоможе виграти війну проти РФ.

Також ми писали, що в ООН зафіксували новий температурний рекорд у Європі. Він був встановлений в Італії 11 серпня 2021 року — тоді температура повітря становила 48,8°C.

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