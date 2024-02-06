Погода в Україні у середу, 7 лютого — яким областям загрожує дощ

Люди йдуть під дощем. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні очікується хмарна погода з проясненнями у середу, 7 лютого. Стовпчики термометрів вдень максимально піднімуться до +12°С. Водночас у більшості регіонів прогнозують сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 7 лютого

Так, вночі у північних та східних областях пройде невеликий мокрий сніг та дощ, а вдень на заході та півночі прогнозують невеликі дощі. На решті території України — без опадів.

Водночас вночі та вранці на північному сході місцями ймовірне налипання мокрого снігу, а на дорогах буде ожеледиця.

Вітер очікується південно-західний та західний, 7-12 м/с в усіх областях, окрім півдня та південного сходу. Можливі пориви вітру 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат можуть сягнути 25-30 м/с.

Температура вночі +1...+6°С, вдень +7...+12°С;

у південній частині до +16°С;

у східних, Сумській областях та в Карпатах вночі -1...-6°С, вдень +2...+7°С.

Погода в Україні 7 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища

В Укргідрометцентрі попереджають про небезпечні метеорологічні явища завтра, 7 лютого. Вони загрожують всім регіонам України, окрім півдня та південного сходу.

Пориви вітру сягнуть 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат 25-30 м/с — перший рівень небезпечності.

Небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні гідрологічні явища

Внаслідок нестійкого температурного режиму продовжиться підвищення рівнів води на ділянці Верхнього Дніпра Неданчичі-Дніпровське, пригирловій ділянці Прип'яті та річках суббасейну Десни (Київська, Чернігівська, Сумська області).

Небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 7 лютого

У Київській області очікується хмарна погода з проясненнями, однак можливий невеликий дощ та мокрий сніг вночі.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с;

температура вночі +1...+6°С, вдень +7...12°С;

у Києві вночі +3...+5°С, вдень +8...+10°С.

Синоптики прогнозують 7 лютого пориви вітру 15-20 м/с — перший рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — йдеться у повідомленні.

Погода на Київщині 7 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що харківський бабак Тимко спрогнозував, що весна в цьому році настане через шість тижнів. Крім того, в бабака запитали, що українцям допоможе виграти війну проти РФ.

Також ми писали, що в ООН зафіксували новий температурний рекорд у Європі. Він був встановлений в Італії 11 серпня 2021 року — тоді температура повітря становила 48,8°C.