Какая погода будет в Украине 30 марта

В Укргидрометцентре рассказали, где завтра будет аномальное тепло
Погода в Украине в субботу, 30 марта, будет преимущественно без осадков и с переменной облачностью. Столбики термометров достигнут максимальной отметки +24 °С.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Погода в Украине 30 марта
В Украине завтра ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются на большинстве территорий. Однако на востоке страны ночью пройдут дожди.
По данным синоптиков, будет южный ветер, а в восточных областях северо-западный, 7-12 м/с.
Ночью в Карпатах, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура ночью составит +3...+8 °С, днем +16...+21 °С.
В частности, на западе страны до +24 °С, на высокогорье Карпат и на побережье морей +11...+16 °С.
Погода в Киевской области 30 марта
В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков.
Так, ветер будет южный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит +3...+8 °С, днем +16...+21 °С.
А в Киеве ночью прогнозируют +4...+6 °С, днем +18...+20 °С.
Опасные гидрологические явления
До 2 апреля в результате пропуска весеннего половодья на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе возможны резкие колебания уровней воды с задержанием отметок затопления поймы и пониженных приречных территорий.
Объявлен первый уровень опасности — желтый.
Напомним, жителей Киева предупредили об опасных метеорологических явлениях. В городе возможна гроза, жители сообщают об осадках в виде града.
Также мы писали, что в украинских Карпатах фиксируют шторм. Путешественников призывают избежать походов на высокогорье.
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