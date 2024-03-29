Какая погода будет в Украине 30 марта

Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в субботу, 30 марта, будет преимущественно без осадков и с переменной облачностью. Столбики термометров достигнут максимальной отметки +24 °С.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 30 марта

В Украине завтра ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются на большинстве территорий. Однако на востоке страны ночью пройдут дожди.

По данным синоптиков, будет южный ветер, а в восточных областях северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью в Карпатах, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью составит +3...+8 °С, днем +16...+21 °С.

В частности, на западе страны до +24 °С, на высокогорье Карпат и на побережье морей +11...+16 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 30 марта

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков.

Так, ветер будет южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +3...+8 °С, днем +16...+21 °С.

А в Киеве ночью прогнозируют +4...+6 °С, днем +18...+20 °С.

Опасные гидрологические явления

До 2 апреля в результате пропуска весеннего половодья на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе возможны резкие колебания уровней воды с задержанием отметок затопления поймы и пониженных приречных территорий.

Объявлен первый уровень опасности — желтый.

Гидрологические явления. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, жителей Киева предупредили об опасных метеорологических явлениях. В городе возможна гроза, жители сообщают об осадках в виде града.

Также мы писали, что в украинских Карпатах фиксируют шторм. Путешественников призывают избежать походов на высокогорье.