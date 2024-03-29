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В Укргідрометцентрі розповіли, де завтра буде аномальне тепло

29 березня 2024 20:55
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Яка погода буде в Україні 30 березня
Люди гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в суботу, 30 березня, буде переважно без опадів та з мінливою хмарністю. Стовпчики термометрів сягнуть максимальної позначки +24 °С. 

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 30 березня

В Україні завтра очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують на більшості територій. Однак на сході країни вночі пройдуть невеликі дощі.

За даними синоптиків, буде південний вітер, а в східних областях — північно-західний, 7-12 м/с.

Вночі у Карпатах, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме +3...+8 °С, вдень +16...+21 °С.

Зокрема, на заході країни до +24 °С, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів +11...+16 °С.

Погода 30 березня
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 30 березня

У Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів.

Так, вітер буде південний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +3...+8 ° С, вдень +16...+21 °С.

А у Києві вночі прогнозують +4...+6 °С, вдень +18...+20 °С.

Небезпечні гідрологічні явища

До 2 квітня внаслідок пропуску весняного водопілля на річці Дніпро у Києві та Бориспільському районі можливі різкі коливання рівнів води з утриманням відміток затоплення заплави та понижених прирічкових територій.

Оголошено перший рівень небезпеки — жовтий.

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Гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, мешканців Києва попередили про небезпечні метеорологічні явища. У місті можлива гроза, мешканці повідомляють про опади у вигляді граду.

Також ми писали, що в українських Карпатах фіксують шторм. Мандрівників закликають уникнути походів на високогір'я.

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Київ
Укргідрометцентр
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