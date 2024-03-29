Яка погода буде в Україні 30 березня

В Укргідрометцентрі розповіли, де завтра буде аномальне тепло
Погода в Україні в суботу, 30 березня, буде переважно без опадів та з мінливою хмарністю. Стовпчики термометрів сягнуть максимальної позначки +24 °С.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
Погода в Україні 30 березня
В Україні завтра очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують на більшості територій. Однак на сході країни вночі пройдуть невеликі дощі.
За даними синоптиків, буде південний вітер, а в східних областях — північно-західний, 7-12 м/с.
Вночі у Карпатах, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.
Температура вночі становитиме +3...+8 °С, вдень +16...+21 °С.
Зокрема, на заході країни до +24 °С, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів +11...+16 °С.
Погода на Київщині 30 березня
У Київській області очікується мінлива хмарність, без опадів.
Так, вітер буде південний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +3...+8 ° С, вдень +16...+21 °С.
А у Києві вночі прогнозують +4...+6 °С, вдень +18...+20 °С.
Небезпечні гідрологічні явища
До 2 квітня внаслідок пропуску весняного водопілля на річці Дніпро у Києві та Бориспільському районі можливі різкі коливання рівнів води з утриманням відміток затоплення заплави та понижених прирічкових територій.
Оголошено перший рівень небезпеки — жовтий.
Нагадаємо, мешканців Києва попередили про небезпечні метеорологічні явища. У місті можлива гроза, мешканці повідомляють про опади у вигляді граду.
Також ми писали, що в українських Карпатах фіксують шторм. Мандрівників закликають уникнути походів на високогір'я.
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