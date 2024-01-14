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В Укргидрометцентре рассказали, где завтра будет самый сильный мороз

14 января 2024 14:00
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине завтра, 15 января — прогноз Укргидрометцентра
Люди на заснеженной улице. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Синоптики прогнозируют в Украине небольшие снегопады завтра, 15 января. Столбики термометров опустятся до -10°C, а на дорогах ожидается гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 15 января

Завтра, 15 января, в западных и северных областях Украины местами пройдет небольшой снег, в восточной и юго-восточной части ночью будет умеренный снег, на остальной территории без осадков. Возможная гололедица на дорогах.

Ожидается юго-западный ветер 7-12 м/с, а в западных областях местами возможны порывы 15-20 м/с.

  • Ночью -2...-7°C
  • в центральных областях до -10°C, днем -4...+1°C
  • в южных областях +1...+6°C
  • в Крыму ночью около 0°C, днем 4-9° тепла.

По данным синоптиков, в Карпатах возможен временами снег и метель, местами будут порывы юго-западного ветра 25 м/с.

  • Температура ночью -5...-10°C, днем -2...-7°C
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Погода в Украине 15 января. Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления

В Укргидрометцентре предупредили о значительной снеголавинной опасности (третий уровень) в связи со снегопадами и метелями на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Украинцев предостерегают по поводу возможного схода лавин и советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (второй уровень), ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

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Снеголавинная опасность. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 15 января

В Киевской области ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. На дорогах прогнозируют гололедицу.

  • Ветер юго-западный, 7-12 м/с
  • Температура ночью -2-7°C, днем -4°...+1°C
  • В Киеве ночью -3...-5°C, днем 0...-2°C.

Напомним, что в Киеве коммунальные службы осуществляют ликвидацию последствий снегопада. К работе привлечены 218 единиц техники "Киевавтодора".

Также мы писали, что сегодня, 14 января, погода в Украине будет со значительными осадками. Синоптики также предупреждают украинцев об опасности и отмечают вероятную гололедицу и вьюги.

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Киев
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