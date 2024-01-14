Погода в Украине завтра, 15 января — прогноз Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре рассказали, где завтра будет самый сильный мороз
Синоптики прогнозируют в Украине небольшие снегопады завтра, 15 января. Столбики термометров опустятся до -10°C, а на дорогах ожидается гололедица.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 15 января
Завтра, 15 января, в западных и северных областях Украины местами пройдет небольшой снег, в восточной и юго-восточной части ночью будет умеренный снег, на остальной территории без осадков. Возможная гололедица на дорогах.
Ожидается юго-западный ветер 7-12 м/с, а в западных областях местами возможны порывы 15-20 м/с.
- Ночью -2...-7°C
- в центральных областях до -10°C, днем -4...+1°C
- в южных областях +1...+6°C
- в Крыму ночью около 0°C, днем 4-9° тепла.
По данным синоптиков, в Карпатах возможен временами снег и метель, местами будут порывы юго-западного ветра 25 м/с.
- Температура ночью -5...-10°C, днем -2...-7°C
Опасные метеорологические явления
В Укргидрометцентре предупредили о значительной снеголавинной опасности (третий уровень) в связи со снегопадами и метелями на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.
Украинцев предостерегают по поводу возможного схода лавин и советуют воздержаться от походов на высокогорье.
Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (второй уровень), ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.
Погода в Киевской области 15 января
В Киевской области ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. На дорогах прогнозируют гололедицу.
- Ветер юго-западный, 7-12 м/с
- Температура ночью -2-7°C, днем -4°...+1°C
- В Киеве ночью -3...-5°C, днем 0...-2°C.
Напомним, что в Киеве коммунальные службы осуществляют ликвидацию последствий снегопада. К работе привлечены 218 единиц техники "Киевавтодора".
Также мы писали, что сегодня, 14 января, погода в Украине будет со значительными осадками. Синоптики также предупреждают украинцев об опасности и отмечают вероятную гололедицу и вьюги.
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