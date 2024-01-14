Погода в Україні завтра, 15 січня — прогноз Укргідрометцентру

Люди на засніженій вулиці. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують в Україні невеликі снігопади завтра, 15 січня. Стовпчики термометрів опустяться до -10°C, а на дорогах очікується ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 15 січня

Завтра, 15 січня, у західних та північних областях України місцями пройде невеликий сніг, у східній та південно-східній частинах вночі буде помірний сніг, на решті території без опадів. Можлива ожеледиця на дорогах.

Очікується південно-західний вітер, 7-12 м/с, а в західних областях місцями можливі пориви 15-20 м/с.

Вночі температура повітря -2...-7°C

в центральних областях до -10°C, вдень -4...+1°C

у південних областях +1...+6°C

в Криму вночі близько 0°C, вдень 4-9° тепла.

За даними синоптиків, у Карпатах часом ймовірний сніг та хуртовина, місцями будуть пориви південно-західного вітру 25 м/с.

Температура вночі -5...-10°C, вдень -2...-7°C

Погода в Україні 15 січня. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища

В Укргідрометцентрі попередили про значну сніголавинну небезпеку (третій рівень) у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Українців застерігають щодо можливого сходження лавин та радять утриматися від походів на високогір'я.

Крім того, помірна сніголавинна небезпека (другий рівень), очікується на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Сніголавинна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 15 січня

У Київській області завтра очікується хмарна погода, місцями пройде невеликий сніг. На дорогах прогнозують ожеледицю.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с

Температура вночі -2-7°C, вдень -4°...+1°C

У Києві вночі -3...-5°C, вдень 0...-2°C.

Нагадаємо, що у Києві комунальні служби здійснюють ліквідацію наслідків снігопаду. До роботи залучені 218 одиниць техніки "Київавтодору".

Також ми писали, що сьогодні, 14 січня, погода в Україні буде зі значними опадами. Синоптики також попереджають українців про небезпеку й наголошують на ймовірній ожеледиці та хуртовинах.