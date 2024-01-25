Погода в Украине завтра, 26 января — подробный прогноз от Укргидрометцентра

Женщина идет по улице зимой. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине завтра, 26 января, ожидается облачная погода. Ночью почти во всех областях будет идти умеренный, а днем небольшой мокрый снег и дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 26 января

Отмечается, что завтра, 26 января, в западных областях страны местами ожидается налипание мокрого снега, а в юго-восточной части местами гололедица. На дорогах страны кроме южных регионов будет гололед, поэтому водители должны быть осторожными.

Ветер — преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. В западных, Одесской областях, где-то в Винницкой и Житомирской области будут порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

в течение суток — -2...+3 °С;

днем в Одесской области и в Крыму — +1...+6 °С.

В Карпатах 26 января ожидается снег и метель.

Температура воздуха ночью и днем будет составлять — -7...-2 °С.

Погода в Украине 26 января. Карта: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 26 января

В Киеве и области в этот день ожидается облачная погода. Ночью будет идти умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь.

На дорогах местами будет гололед. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области в течение суток — -2...+3 °С.

Температура воздуха в Киеве — 0...+2 °С.

Опасные метеорологические явления в Украине 26 января

Синоптики также предупредили об угрозе опасных метеорологических явлений в Украине, которые будут наблюдаться 26 января.

"26 января в западных и Одесской областях порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах метель", — отметили в сообщении.

Опасные метеорологические явления в Украине 26 января. Карта: Укргидрометцентр

Напомним, ранее мы писали, что Украину сегодня, 25 января, накроет мокрым снегом и дождями. Синоптики предупреждают о порывистом ветре до 20 м/с в Ровенской, Львовской, Житомирской, Киевской и других областях.