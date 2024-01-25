Погода в Украине завтра, 26 января — подробный прогноз от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре рассказали, где завтра ждать снега и дождей
В Украине завтра, 26 января, ожидается облачная погода. Ночью почти во всех областях будет идти умеренный, а днем небольшой мокрый снег и дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 26 января
Отмечается, что завтра, 26 января, в западных областях страны местами ожидается налипание мокрого снега, а в юго-восточной части местами гололедица. На дорогах страны кроме южных регионов будет гололед, поэтому водители должны быть осторожными.
Ветер — преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. В западных, Одесской областях, где-то в Винницкой и Житомирской области будут порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- в течение суток — -2...+3 °С;
- днем в Одесской области и в Крыму — +1...+6 °С.
В Карпатах 26 января ожидается снег и метель.
Температура воздуха ночью и днем будет составлять — -7...-2 °С.
Погода в Киеве 26 января
В Киеве и области в этот день ожидается облачная погода. Ночью будет идти умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь.
На дорогах местами будет гололед. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в области в течение суток — -2...+3 °С.
Температура воздуха в Киеве — 0...+2 °С.
Опасные метеорологические явления в Украине 26 января
Синоптики также предупредили об угрозе опасных метеорологических явлений в Украине, которые будут наблюдаться 26 января.
"26 января в западных и Одесской областях порывы ветра 15-20 м/с; в Карпатах метель", — отметили в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что Украину сегодня, 25 января, накроет мокрым снегом и дождями. Синоптики предупреждают о порывистом ветре до 20 м/с в Ровенской, Львовской, Житомирской, Киевской и других областях.
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