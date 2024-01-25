Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow В Укргідрометцентрі розповіли, де завтра чекати на сніг та дощі arrow

В Укргідрометцентрі розповіли, де завтра чекати на сніг та дощі

25 січня 2024 14:07
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні завтра, 26 січня — детальний прогноз від Укргідрометцентру
Жінка йде по вулиці взимку. Ілюстративне фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні завтра, 26 січня, очікується хмарна погода. Вночі майже у всіх областях йтиме помірний, а вдень невеликий мокрий сніг та дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 26 січня

Зазначається, що завтра, 26 січня, в західних областях країни місцями очікується налипання мокрого снігу, а в південно-східній частині місцями ожеледь. На дорогах країни, крім південних регіонів, буде ожеледиця, тому водії мають бути обережними.

Вітер — переважно північно-західний, 7-12 м/с. У західних, Одеській областях, подекуди на Вінничині та Житомирщині будуть пориви 15-20 м/с. 

Температура повітря:

  • впродовж доби — -2...+3 °С;
  • вдень на Одещині та в Криму — +1...+6 °С.

В Карпатах 26 січня очікується сніг та хуртовина.

Температура повітря вночі та вдень становитиме -7...-2 °С.

погода від Укргідрометцентру на завтра
Погода в Україні 26 січня. Карта: Укргідрометцентр

Погода у Києві 26 січня

У Києві та області в цей день очікується хмарна погода. Вночі йтиме помірний, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. 

На дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с. 

Температура повітря в області впродовж доби — -2...+3 °С.

Температура повітря в Києві — 0...+2 °С.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 26 січня

Синоптики також попередили про загрозу небезпечних метеорологічних явищ в Україні, які будуть простежуватися 26 січня.

"26 січня у західних та Одеській областях пориви вітру 15-20 м/с; в Карпатах хуртовина", — зазначили у повідомленні. 

погода від Укргідрометцентру на завтра
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 26 січня. Карта: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україну сьогодні, в четвер, 25 січня, накриє мокрим снігом та дощами. Синоптики попереджають про рвучкий вітер до 20 м/с у Рівненській, Львівській, Житомирській, Київській та інших областях.

погода
Укргідрометцентр
сніг
зима
прогнози
синоптик
дощ
погода в Україні
січень

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі