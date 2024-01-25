Погода в Україні завтра, 26 січня — детальний прогноз від Укргідрометцентру

Жінка йде по вулиці взимку. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні завтра, 26 січня, очікується хмарна погода. Вночі майже у всіх областях йтиме помірний, а вдень невеликий мокрий сніг та дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 26 січня

Зазначається, що завтра, 26 січня, в західних областях країни місцями очікується налипання мокрого снігу, а в південно-східній частині місцями ожеледь. На дорогах країни, крім південних регіонів, буде ожеледиця, тому водії мають бути обережними.

Вітер — переважно північно-західний, 7-12 м/с. У західних, Одеській областях, подекуди на Вінничині та Житомирщині будуть пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

впродовж доби — -2...+3 °С;

вдень на Одещині та в Криму — +1...+6 °С.

В Карпатах 26 січня очікується сніг та хуртовина.

Температура повітря вночі та вдень становитиме -7...-2 °С.

Погода в Україні 26 січня. Карта: Укргідрометцентр

Погода у Києві 26 січня

У Києві та області в цей день очікується хмарна погода. Вночі йтиме помірний, вдень невеликий мокрий сніг та дощ.

На дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря в області впродовж доби — -2...+3 °С.

Температура повітря в Києві — 0...+2 °С.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 26 січня

Синоптики також попередили про загрозу небезпечних метеорологічних явищ в Україні, які будуть простежуватися 26 січня.

"26 січня у західних та Одеській областях пориви вітру 15-20 м/с; в Карпатах хуртовина", — зазначили у повідомленні.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 26 січня. Карта: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україну сьогодні, в четвер, 25 січня, накриє мокрим снігом та дощами. Синоптики попереджають про рвучкий вітер до 20 м/с у Рівненській, Львівській, Житомирській, Київській та інших областях.