Погода в Украине 18 ноября — прогноз Укргидрометцентра.

Буря с мокрым снегом в Киеве. Фото: Олег Переверзев/Новини.LIVE

Завтра, 18 ноября, по Украине постепенно будут продвигаться снежные бури. Поэтому завтра синоптики прогнозируют значительные снегопады.

Об этом сообщает Укргидрометцентр

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Прогноз погоды по Украине 18 ноября

По сообщению синоптиков, завтра в западных областях, местами в Винницкой области ожидается сильный снег, на дорогах гололедица. Также местами ожидается налипание мокрого снега.

Прогноз погоды по Украине 18 ноября. Источник: Укргидрометцентр

В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму будет дождить. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Днем в южных, большинстве центральных областей и в Крыму порывы ветра будут достигать 15-22 м/с.

Температура воздуха ночью +3°...-2°С, днем 0°...+5°С тепла, на юге ночью +1...+6°С тепла, днем +5°...+10° С, на юге Одесской области и в Крыму до +13°С. В Карпатах ночью и днем +1°...+6°С.

Синоптики предупреждают об опасности

Также в Укргидрометцентре предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине, связанных с бурями и дождями, в результате чего на дорогах может быть гололед. Там заявили, что подобные погодные условия приведут к усложнению движения транспорта на дорогах и улицах. Самая большая опасность — для западных регионов страны.

Украинские регионы, где будет наблюдаться непогода, выделены желтым цветом. Источник: Укргидрометцентр

Напомним, что ранее синоптики рассказали о погоде на выходных: страны ждут минусовые температуры и снегопады. О мокром снеге с дождями на выходных также рассказала и народный синоптик Наталка Диденко.