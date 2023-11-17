Погода в Украине 18 ноября — прогноз Укргидрометцентра.

В Укргидрометцентре рассказали, где завтра в Украине пройдут метели с мокрым снегом
Завтра, 18 ноября, по Украине постепенно будут продвигаться снежные бури. Поэтому завтра синоптики прогнозируют значительные снегопады.
Об этом сообщает Укргидрометцентр
Прогноз погоды по Украине 18 ноября
По сообщению синоптиков, завтра в западных областях, местами в Винницкой области ожидается сильный снег, на дорогах гололедица. Также местами ожидается налипание мокрого снега.
В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму будет дождить. На остальной территории без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Днем в южных, большинстве центральных областей и в Крыму порывы ветра будут достигать 15-22 м/с.
Температура воздуха ночью +3°...-2°С, днем 0°...+5°С тепла, на юге ночью +1...+6°С тепла, днем +5°...+10° С, на юге Одесской области и в Крыму до +13°С. В Карпатах ночью и днем +1°...+6°С.
Синоптики предупреждают об опасности
Также в Укргидрометцентре предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине, связанных с бурями и дождями, в результате чего на дорогах может быть гололед. Там заявили, что подобные погодные условия приведут к усложнению движения транспорта на дорогах и улицах. Самая большая опасность — для западных регионов страны.
Напомним, что ранее синоптики рассказали о погоде на выходных: страны ждут минусовые температуры и снегопады. О мокром снеге с дождями на выходных также рассказала и народный синоптик Наталка Диденко.
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