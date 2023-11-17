Погода в Україні 18 листопада — прогноз Укргідрометцентру

Буревій з мокрим снігом в Києві. Фото: Олег Переверзєв/Новини.LIVE

Завтра, 18 листопада, по Україні поступово будуть просуватися снігові буревії. Тому на завтра синоптики прогнозують значні снігопади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди по Україні 18 листопада

За повідомленням синоптиків, завтра у західних областях, місцями на Вінниччині очікується значний сніг, на дорогах ожеледиця. Також місцями налипання мокрого снігу.

Прогноз погоди по Україні 18 листопада. Джерело: Укргідрометцентр

Натомість на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму дощитиме. На решті території без істотних опадів.

Вітер — північно-східний, 7-12 м/с. Вдень у південних, більшості центральних областей та в Криму пориви вітру сягатимуть 15-22 м/с.

Температура повітря вночі +3°...-2°С, вдень 0°...+5°С тепла, на півдні вночі +1...+6°С тепла, вдень +5°...+10°С, на півдні Одещини та в Криму до +13°С. В Карпатах вночі та вдень +1°...+6°С.

Синоптики попереджають про небезпеку

Також в Укргідрометцентрі попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні, пов'язані з буревіями та дощами, внаслідок чого на дорогах може бути ожеледиця. Там заявили, що такі погодні умови призведуть до ускладнення руху транспорту на дорогах та вулицях. Найбільша небезпека — у західних регіонах країни.

Українські регіони, де спостерігатиметься негода, виділені жовтим кольором. Джерело: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що раніше синоптики розповіли про погоду на вихідних: на країну чекають мінусові температури та снігопади. Про мокрий сніг з дощами на вихідних також розповіла і народна синоптикиня Наталка Діденко.