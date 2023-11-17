Погода в Україні 18 листопада — прогноз Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі розповіли, де завтра в Україні пройдуть хуртовини з мокрим снігом
Завтра, 18 листопада, по Україні поступово будуть просуватися снігові буревії. Тому на завтра синоптики прогнозують значні снігопади.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди по Україні 18 листопада
За повідомленням синоптиків, завтра у західних областях, місцями на Вінниччині очікується значний сніг, на дорогах ожеледиця. Також місцями налипання мокрого снігу.
Натомість на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму дощитиме. На решті території без істотних опадів.
Вітер — північно-східний, 7-12 м/с. Вдень у південних, більшості центральних областей та в Криму пориви вітру сягатимуть 15-22 м/с.
Температура повітря вночі +3°...-2°С, вдень 0°...+5°С тепла, на півдні вночі +1...+6°С тепла, вдень +5°...+10°С, на півдні Одещини та в Криму до +13°С. В Карпатах вночі та вдень +1°...+6°С.
Синоптики попереджають про небезпеку
Також в Укргідрометцентрі попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні, пов'язані з буревіями та дощами, внаслідок чого на дорогах може бути ожеледиця. Там заявили, що такі погодні умови призведуть до ускладнення руху транспорту на дорогах та вулицях. Найбільша небезпека — у західних регіонах країни.
Нагадаємо, що раніше синоптики розповіли про погоду на вихідних: на країну чекають мінусові температури та снігопади. Про мокрий сніг з дощами на вихідних також розповіла і народна синоптикиня Наталка Діденко.
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