Погода в Украине завтра, 18 февраля — подробный прогноз от Укргидрометцентра.

В Укргидрометцентре рассказали, какие области завтра зальет дождем с мокрым снегом
Погода в Украине в воскресенье, 18 февраля, ожидается облачная с прояснениями. На западе, севере и центре страны будет идти небольшой дождь и мокрый снег.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в субботу, 17 февраля.
Погода в Украине 18 февраля
Завтра, 18 февраля, ночью в западных, северных и центральных областях будет небольшой дождь и мокрый снег. Днем по всей стране будет идти снег и дождь.
На юге страны местами ночью и утром будет туман.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью — -3...+2°С, на востоке — -8...-3°С;
- днем — +1...+6°С, на юге и Закарпатье — +5...+10°С.
Погода в Киеве 18 февраля
В Киеве и области в этот день будет облачная погода с прояснениями. Также в регионе будет идти небольшой дождь и мокрый снег.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью — -3...+2 °С;
- днем — +1...+6 °С.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью — 0...+2 °С;
- днем — +3...+5 °С.
Напомним, ранее мы писали, что завтрашняя погода огорчит украинцев, ведь будет похолодание и мокрый снег с дождем.
Также мы сообщали, что в Одессе 17 февраля небо будет облачным. Температура ночью +2..+4 °С, днем +3..+4 °С.
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