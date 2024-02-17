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В Укргидрометцентре рассказали, какие области завтра зальет дождем с мокрым снегом

17 февраля 2024 20:52
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине завтра, 18 февраля — подробный прогноз от Укргидрометцентра.
Дождь в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в воскресенье, 18 февраля, ожидается облачная с прояснениями. На западе, севере и центре страны будет идти небольшой дождь и мокрый снег.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в субботу, 17 февраля.

Погода в Украине 18 февраля

Завтра, 18 февраля, ночью в западных, северных и центральных областях будет небольшой дождь и мокрый снег. Днем по всей стране будет идти снег и дождь.

На юге страны местами ночью и утром будет туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью — -3...+2°С, на востоке — -8...-3°С;
  • днем — +1...+6°С, на юге и Закарпатье — +5...+10°С.
погода от Укргидрометцентра на завтра
Погода в Украине 18 февраля. Карта: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 18 февраля

В Киеве и области в этот день будет облачная погода с прояснениями. Также в регионе будет идти небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области:

  • ночью — -3...+2 °С;
  • днем — +1...+6 °С.

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью — 0...+2 °С;
  • днем — +3...+5 °С.

Напомним, ранее мы писали, что завтрашняя погода огорчит украинцев, ведь будет похолодание и мокрый снег с дождем.

Также мы сообщали, что в Одессе 17 февраля небо будет облачным. Температура ночью +2..+4 °С, днем +3..+4 °С.

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