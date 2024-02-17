Погода в Україні завтра, 18 лютого — детальний прогноз від Укргідрометцентру

Дощ у Києві. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні в неділю, 18 лютого, очікується хмарна з проясненнями. На заході, півночі та центрі країни йтиме невеликий дощ і мокрий сніг.

Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру в суботу, 17 лютого.

Погода в Україні 18 лютого

Завтра, 18 лютого, вночі у західних, північних та центральних областях буде незначний дощ та мокрий сніг. Вдень по всій країні теж йтиме сніг та дощ.

На півдні країни місцями вночі та вранці буде туман.

Вітер — південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі — -3...+2 °С, на сході — -8...-3 °С;

вдень — +1...+6 °С, на півдні та Закарпатті — +5...+10 °С.

Погода в Україні 18 лютого. Карта: Укргідрометцентр

Погода у Києві 18 лютого

У Києві та області цього дня буде хмарна погода з проясненнями. Також в регіоні йтиме невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер — південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря в області:

вночі — -3...+2 °С;

вдень — +1...+6 °С.

Температура повітря в Києві:

вночі — 0...+2 °С;

вдень — +3...+5 °С.

Нагадаємо, раніше ми писали, що завтрашня погода засмутить українців, адже буде похолодання та мокрий сніг з дощем.

Також ми повідомляли, що в Одесі 17 лютого небо буде хмарним. Температура вночі становитиме +2..+4 °С, вдень +3..+4 °С.