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В Укргідрометцентрі розповіли, які області завтра заллє дощем з мокрим снігом

17 лютого 2024 20:52
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні завтра, 18 лютого — детальний прогноз від Укргідрометцентру
Дощ у Києві. Ілюстративне фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в неділю, 18 лютого, очікується хмарна з проясненнями. На заході, півночі та центрі країни йтиме невеликий дощ і мокрий сніг.

Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру в суботу, 17 лютого.

Погода в Україні 18 лютого

Завтра, 18 лютого, вночі у західних, північних та центральних областях буде незначний дощ та мокрий сніг. Вдень по всій країні теж йтиме сніг та дощ.

На півдні країни місцями вночі та вранці буде туман. 

Вітер — південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря: 

  • вночі — -3...+2 °С, на сході — -8...-3 °С;
  • вдень — +1...+6 °С, на півдні та Закарпатті — +5...+10 °С.
погода від Укргідрометцентру на завтра
Погода в Україні 18 лютого. Карта: Укргідрометцентр

Погода у Києві 18 лютого

У Києві та області цього дня буде хмарна погода з проясненнями. Також в регіоні йтиме невеликий дощ та мокрий сніг. 

Вітер — південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря в області:

  • вночі — -3...+2 °С;
  • вдень — +1...+6 °С.

Температура повітря в Києві:

  • вночі — 0...+2 °С;
  • вдень — +3...+5 °С.

Нагадаємо, раніше ми писали, що завтрашня погода засмутить українців, адже буде похолодання та мокрий сніг з дощем. 

Також ми повідомляли, що в Одесі 17 лютого небо буде хмарним. Температура вночі становитиме +2..+4 °С, вдень +3..+4 °С.

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