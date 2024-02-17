Погода в Україні завтра 18 лютого - прогноз Наталії Діденко

Люди йдуть вулицею у снігопад. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у неділю, 18 лютого засмутить українців. Очікується похолодання та мокрий сніг з дощем. Температура повітря не підніметься вище за 7 °С.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталія Діденко.

Погода в Україні на 18 лютого

Діденко розповіла, що у неділю погода залишиться практично без змін, за винятком деякого похолодання у західних регіонах. Там температура повітря опуститься до +3...+7 °С.

По всій Україні очікується суха погода, при цьому на сході країни та у південних районах буде ясно.

Температурні карти. Фото: Наталія Діденко

Погода у Києві 18 лютого

У Києві вночі, вранці та у першій половині дня прогнозуються опади у вигляді дощу, що переходитиме в мокрий сніг.

Вночі температура буде відносно високою, близько +3...+5 °С, але до вечора очікується похолодання до +1...+3 °С.

Повідомлення Наталії Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві зафіксували черговий температурний рекорд, який востаннє був у 1995 році. Виявилося, що лютий цього року був досить теплим останнім місяцем зими.

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали про те, що лютий в Україні буде дуже теплим.