Погода в Украине на завтра 18 февраля - прогноз Натальи Диденко

Проливные дожди и мокрый снег — народный синоптик Диденко рассказала о погоде на завтра
Погода в Украине в воскресенье, 18 февраля, расстроит украинцев. Ожидается похолодание и мокрый снег с дождем. Температура воздуха не поднимется выше 7 °С.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине на 18 февраля
Диденко рассказала, что в воскресенье погода останется практически без изменений, за исключением некоторого похолодания в западных регионах. Там температура воздуха опустится до +3...+7 °С.
По всей Украине ожидается сухая погода, при этом на востоке страны и в южных районах будет ясно.
Погода в Киеве 18 февраля
В Киеве ночью, утром и в первой половине дня прогнозируются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.
Ночью температура будет относительно высокой, около +3...+5 °С, но к вечеру ожидается похолодание до +1...+3 °С.
Напомним, в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд, который в последний раз был в 1995 году. Оказалось, что февраль этого года был довольно теплым последним месяцем зимы.
Ранее в Укргидрометцентре предупреждали о том, что февраль в Украине будет очень теплым.
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