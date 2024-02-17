Погода в Украине на завтра 18 февраля - прогноз Натальи Диденко

Люди идут по улице в снегопад. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине в воскресенье, 18 февраля, расстроит украинцев. Ожидается похолодание и мокрый снег с дождем. Температура воздуха не поднимется выше 7 °С.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине на 18 февраля

Диденко рассказала, что в воскресенье погода останется практически без изменений, за исключением некоторого похолодания в западных регионах. Там температура воздуха опустится до +3...+7 °С.

По всей Украине ожидается сухая погода, при этом на востоке страны и в южных районах будет ясно.

Температурная карта. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве 18 февраля

В Киеве ночью, утром и в первой половине дня прогнозируются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.

Ночью температура будет относительно высокой, около +3...+5 °С, но к вечеру ожидается похолодание до +1...+3 °С.

Сообщение Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд, который в последний раз был в 1995 году. Оказалось, что февраль этого года был довольно теплым последним месяцем зимы.

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали о том, что февраль в Украине будет очень теплым.