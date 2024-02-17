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Проливные дожди и мокрый снег — народный синоптик Диденко рассказала о погоде на завтра

17 февраля 2024 16:17
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на завтра 18 февраля - прогноз Натальи Диденко
Люди идут по улице в снегопад. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в воскресенье, 18 февраля, расстроит украинцев. Ожидается похолодание и мокрый снег с дождем. Температура воздуха не поднимется выше 7 °С.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине на 18 февраля

Диденко рассказала, что в воскресенье погода останется практически без изменений, за исключением некоторого похолодания в западных регионах. Там температура воздуха  опустится до +3...+7 °С. 

По всей Украине ожидается сухая погода, при этом на востоке страны и в южных районах будет ясно.

Погода в Украине
Температурная карта. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве 18 февраля

В Киеве ночью, утром и в первой половине дня  прогнозируются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. 

Ночью  температура будет относительно высокой, около  +3...+5 °С, но к вечеру ожидается похолодание до +1...+3 °С.

Наталья Диденко
Сообщение Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд, который в последний раз был в 1995 году. Оказалось, что  февраль этого года был довольно теплым последним месяцем зимы.

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали о том, что февраль в Украине будет очень теплым.

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