Погода в Украине на завтра, 26 марта, от Укргидрометцентра

Девушка с зонтиком в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 26 марта, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях ожидаются сильные дожди и туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 26 марта

Синоптики рассказали, что на юге страны, в большинстве центральных и северных областей умеренные, в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях ночью местами значительные дожди. Днем в восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории — без осадков.

Ночью и утром в большинстве западных областей ожидается туман.

Ветер преимущественно северо-западный (в восточных областях юго-восточный), 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 0...+5 °С, в западных областях местами -1...-3 °С, в Карпатах -4...-6 °С. Днем ожидается +8...+13 °С.

Погода в Украине 26 марта. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области 26 марта

В столичном регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью 0...+5 °С, днем +8...+13 °С;

в Киеве ночью +2...+4 °С тепла, днем +9...+11 °С.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине во вторник, 26 марта, будет свежей и влажной. В подавляющем большинстве областей пройдут дожди. Температура воздуха прогреется до +9...+13 °С.

Также Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления, ведь в прошлом году средняя температура достигла самого высокого уровня за 174 года записи.