Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow В Укргидрометцентре рассказали, какие регионы завтра зальет дождями arrow

В Укргидрометцентре рассказали, какие регионы завтра зальет дождями

25 марта 2024 21:42
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на завтра, 26 марта, от Укргидрометцентра
Девушка с зонтиком в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине завтра, 26 марта, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях ожидаются сильные дожди и туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 26 марта

Синоптики рассказали, что на юге страны, в большинстве центральных и северных областей умеренные, в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях ночью местами значительные дожди. Днем в восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории — без осадков.

Ночью и утром в большинстве западных областей ожидается туман.

Ветер преимущественно северо-западный (в восточных областях юго-восточный), 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 0...+5 °С, в западных областях местами -1...-3 °С, в Карпатах -4...-6 °С. Днем ожидается +8...+13 °С.

Погода в Украине 26 марта
Погода в Украине 26 марта. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области 26 марта

В столичном регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью 0...+5 °С, днем +8...+13 °С;
  • в Киеве ночью +2...+4 °С тепла, днем +9...+11 °С.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине во вторник, 26 марта, будет свежей и влажной. В подавляющем большинстве областей пройдут дожди. Температура воздуха прогреется до +9...+13 °С.

Также Всемирная метеорологическая организация ООН объявила красный уровень опасности из-за глобального потепления, ведь в прошлом году средняя температура достигла самого высокого уровня за 174 года записи.

погода
Солнце
непогода
Укргидрометцентр
весна
март
синоптик
дождь
осадки
погода в Украине
ветер
температура воздуха
туман

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ