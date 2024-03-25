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В Укргідрометцентрі розповіли, які регіони завтра заллє дощами

25 березня 2024 21:42
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на завтра, 26 березня, від Укргідрометцентру
Дівчина з парасолькою у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні завтра, 26 березня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях очікуються сильні дощі та туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 26 березня

Синоптики розповіли, що на півдні країни, у більшості центральних та північних областей помірні, на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині вночі подекуди значні дощі. Вдень у східних областях місцями невеликий дощ, на решті території — без опадів.

Вночі та вранці в більшості західних областей подекуди очікується туман.

Вітер переважно північно-західний (у східних областях південно-східний), 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 0...+5 °С, у західних областях місцями -1...-3 °С, у Карпатах -4...-6 °С. Вдень очікується +8...+13 °С.

Погода в Україні 26 березня
Погода в Україні 26 березня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області 26 березня

У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. 

Вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря: 

  • по області вночі 0...+5 °С, вдень +8...+13 °С;
  • у Києві вночі +2...+4 °С тепла, вдень +9...+11 °С.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що погода в Україні у вівторок, 26 березня, буде свіжою та вологою. У переважній більшості областей пройдуть дощі. Температура повітря прогріється до +9...+13 °С.

Також Всесвітня метеорологічна організація ООН оголосила червоний рівень небезпеки через глобальне потепління, адже торік середня температура досягла найвищого рівня за 174 роки ведення записів. 

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