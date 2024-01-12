Погода в Украине 12 января — прогноз от Укргидрометцентра

Люди идут по улице зимой. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в эти выходные ожидается снег почти во всех областях, кроме восточных. Также осадков не будет ночью 13 и 14 января в южных регионах.

О погоде в эти выходные рассказали в Укргидрометцентре.

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Погода на выходные 13 и 14 января

В субботу и воскресенье средняя температура в Украине будет составлять ночью -15...-9 °С. Днем — -7...-2 °С.

Температура воздуха в восточных, северо-восточных областях и Карпатах:

ночью — -20...-15 °С;

днем — -14...-8 °С.

Погода в Украине 15 января

В Украине в понедельник, 15 января, не ожидается значительных осадков. Снег может выпасть только в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах.

Также в этот день предполагается повышение температуры.

ночью — -6...-1 °С;

днем — +3...+4 °С.

Напомним, в Украине ожидается пасмурная и холодная погода завтра, 13 января. Ожидаются вьюги в нескольких областях и достаточно низкая температура воздуха.