Погода в Україні 12 січня — прогноз від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі розповіли про погоду на вихідні та які регіони засипле снігом
В Україні в ці вихідні очікується сніг майже у всіх областях, крім східних. Також опадів не буде вночі 13 та 14 січня у південних регіонах.
Про погоду на ці вихідні розповіли в Укргідрометцентрі.
Погода на вихідні 13 та 14 січня
В суботу та неділю середня температура в Україні складатиме вночі -15...-9 °С. Вдень — -7...-2 °С.
Температура повітря у східних, північно-східних областях та Карпатах:
- вночі — -20...-15 °С;
- вдень — -14...-8 °С.
Погода в Україні 15 січня
В Україні в понеділок, 15 січня, не очікується значних опадів. Сніг може випасти лише у східних, північно- східних областях та в Карпатах.
Також в цей день передбачається підвищення температури, а саме:
- вночі — -6...-1 °С;
- вдень — +3...+4 °С.
Нагадаємо, в Україні очікується похмура та холодна погода завтра, 13 січня. Очікуються хуртовини у кількох областях і досить низька температура повітря.
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