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В Укргідрометцентрі розповіли про погоду на вихідні та які регіони засипле снігом

12 січня 2024 21:15
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні 12 січня — прогноз від Укргідрометцентру
Люди йдуть по вулиці взимку. Ілюстративне фото: УНІАН
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні в ці вихідні очікується сніг майже у всіх областях, крім східних. Також опадів не буде вночі 13 та 14 січня у південних регіонах.

Про погоду на ці вихідні розповіли в Укргідрометцентрі.

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Погода на вихідні 13 та 14 січня

В суботу та неділю середня температура в Україні складатиме вночі -15...-9 °С. Вдень — -7...-2 °С.

Температура повітря у східних, північно-східних областях та Карпатах:

  • вночі — -20...-15 °С;
  • вдень — -14...-8 °С.

Погода в Україні 15 січня

В Україні в понеділок, 15 січня, не очікується значних опадів. Сніг може випасти лише у східних, північно- східних областях та в Карпатах.

Також в цей день передбачається підвищення температури, а саме: 

  • вночі — -6...-1 °С;
  • вдень — +3...+4 °С.

Нагадаємо, в Україні очікується похмура та холодна погода завтра, 13 січня. Очікуються хуртовини у кількох областях і досить низька температура повітря.

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