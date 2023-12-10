Погода в Украине завтра, 11 декабря — подробный прогноз от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре рассказали о погоде на завтра и предупредили об опасности
В Украине завтра, 11 декабря, ожидается облачная погода. В большинстве областей страны будет идти мокрый снег и дождь. Также на дорогах страны будет гололед, поэтому водителям следует соблюдать осторожность во время поездок.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 11 декабря
Завтра, 11 декабря, в восточных областях и на Закарпатье будет идти умеренный мокрый снег вместе с дождем.
На востоке и в центре страны ожидается гололед, на юге ночью и утром местами будет туман.
На дорогах Украины, кроме юго-восточных регионов, будет гололед.
Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью — -3...+2 °C, на востоке и западе — -6...-1 °C;
- днем — -3...+2 °C, на юге — +3...+8 °C.
Опасные метеорологические явления в Украине 11 декабря
Синоптики предупредили украинцев об опасной погоде 11 декабря, особенно в восточных и центральных областях. Там на дорогах ожидается гололед.
"I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — добавили в сообщении.
Погода в Киеве 11 декабря
В столице страны завтра, 11 декабря, тоже ожидается облачная погода. Также в некоторых местах будет идти мокрый снег и дождь.
На дорогах может быть гололед.
Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью — -3...+2 °C;
- днем — -3...+2 °C.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью — около 0 °C;
- днем — около 0 °C.
Опасные метеорологические явления в Киеве 11 декабря
Отмечается, что ночью и утром 11 декабря будет держаться туман в Киеве и области.
Уровень опасности — I, желтый.
Напомним, ранее мы писали, что на территорию Харьковской области входит очередной циклон, через который дорожные службы переходят в усиленный режим работы. Непогода в виде снега и метели охватит почти весь регион.
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