Погода в Украине завтра, 11 декабря — подробный прогноз от Укргидрометцентра

Люди идут по улице зимой. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине завтра, 11 декабря, ожидается облачная погода. В большинстве областей страны будет идти мокрый снег и дождь. Также на дорогах страны будет гололед, поэтому водителям следует соблюдать осторожность во время поездок.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 11 декабря

Завтра, 11 декабря, в восточных областях и на Закарпатье будет идти умеренный мокрый снег вместе с дождем.

На востоке и в центре страны ожидается гололед, на юге ночью и утром местами будет туман.

На дорогах Украины, кроме юго-восточных регионов, будет гололед.

Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью — -3...+2 °C, на востоке и западе — -6...-1 °C;

днем — -3...+2 °C, на юге — +3...+8 °C.

Погода в Украине 11 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Опасные метеорологические явления в Украине 11 декабря

Синоптики предупредили украинцев об опасной погоде 11 декабря, особенно в восточных и центральных областях. Там на дорогах ожидается гололед.

"I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — добавили в сообщении.

Опасные метеорологические явления на Украине 11 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 11 декабря

В столице страны завтра, 11 декабря, тоже ожидается облачная погода. Также в некоторых местах будет идти мокрый снег и дождь.

На дорогах может быть гололед.

Ветер — юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью — -3...+2 °C;

днем — -3...+2 °C.

Температура воздуха в Киеве:

ночью — около 0 °C;

днем — около 0 °C.

Опасные метеорологические явления в Киеве 11 декабря

Отмечается, что ночью и утром 11 декабря будет держаться туман в Киеве и области.

Уровень опасности — I, желтый.

Опасные метеорологические явления 11 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее мы писали, что на территорию Харьковской области входит очередной циклон, через который дорожные службы переходят в усиленный режим работы. Непогода в виде снега и метели охватит почти весь регион.