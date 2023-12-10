Погода в Україні завтра, 11 грудня — детальний прогноз від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі розповіли про погоду на завтра та попередили про небезпеку
В Україні завтра, 11 грудня, очікується хмарна погода. В більшості областей країни йтиме мокрий сніг та дощ. Також на дорогах країни буде ожеледиця, тому водіям варто бути обережними під час поїздок.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 11 грудня
Завтра, 11 грудня, у східних областях та на Закарпатті буде йти помірний мокрий сніг разом з дощем.
На сході та в центрі країни очікується ожеледь, на півдні вночі та вранці місцями буде туман.
На дорогах України, крім південно-східних регіонів, буде ожеледиця.
Вітер — південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі — -3...+2 °C, на сході та заході — -6...-1 °C;
- вдень — -3...+2 °C, на півдні — +3...+8 °C.
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 11 грудня
Синоптики попередили українців про небезпечну погоду протягом 11 грудня, особливо у східних та центральних областях. Там на дорогах очікується ожеледиця.
"І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — додали у повідомленні.
Погода у Києві 11 грудня
У столиці країни завтра, 11 грудня, теж очікується хмарна погода. Також в деяких місцях йтиме мокрий сніг та дощ.
На дорогах може бути ожеледиця.
Вітер — південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі — -3...+2 °C;
- вдень — -3...+2 °C.
Температура повітря в Києві:
- вночі — близько 0 °C;
- вдень — близько 0 °C.
Небезпечні метеорологічні явища в Києві 11 грудня
Зазначається, що вночі та вранці 11 грудня буде триматися туман в Києві та області.
Рівень небезпечності — I, жовтий.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на територію Харківської області заходить черговий циклон, через який дорожні служби переходять у посилений режим роботи. Негода у вигляді снігу та хуртовини охопить майже увесь регіон.
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