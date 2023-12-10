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В Укргідрометцентрі розповіли про погоду на завтра та попередили про небезпеку

10 грудня 2023 20:34
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні завтра, 11 грудня — детальний прогноз від Укргідрометцентру
Люди йдуть по вулиці взимку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні завтра, 11 грудня, очікується хмарна погода. В більшості областей країни йтиме мокрий сніг та дощ. Також на дорогах країни буде ожеледиця, тому водіям варто бути обережними під час поїздок. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 11 грудня

Завтра, 11 грудня, у східних областях та на Закарпатті буде йти помірний мокрий сніг разом з дощем.

На сході та в центрі країни очікується ожеледь, на півдні вночі та вранці місцями буде туман.

На дорогах України, крім південно-східних регіонів, буде ожеледиця. 

Вітер — південно-східний, 5-10 м/с. 

Температура повітря: 

  • вночі — -3...+2 °C, на сході та заході — -6...-1 °C;
  • вдень —  -3...+2 °C, на півдні — +3...+8 °C.
погода від Укргідрометцентру на завтра
Погода в Україні 11 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 11 грудня

Синоптики попередили українців про небезпечну погоду протягом 11 грудня, особливо у східних та центральних областях. Там на дорогах очікується ожеледиця. 

"І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — додали у повідомленні.

погода від Укргідрометцентру на завтра
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 11 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 11 грудня

У столиці країни завтра, 11 грудня, теж очікується хмарна погода. Також в деяких місцях йтиме мокрий сніг та дощ. 

На дорогах може бути ожеледиця. 

Вітер — південно-східний, 5-10 м/с. 

Температура повітря в області:

  • вночі — -3...+2 °C;
  • вдень — -3...+2 °C.

Температура повітря в Києві:

  • вночі — близько 0 °C;
  • вдень — близько 0 °C.

Небезпечні метеорологічні явища в Києві 11 грудня

Зазначається, що вночі та вранці 11 грудня буде триматися туман в Києві та області. 

Рівень небезпечності — I, жовтий. 

погода від Укргідрометцентру на завтра
Небезпечні метеорологічні явища в Києві 11 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше ми писали, що на територію Харківської області заходить черговий циклон, через який дорожні служби переходять у посилений режим роботи. Негода у вигляді снігу та хуртовини охопить майже увесь регіон.

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