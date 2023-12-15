Погода в Украине завтра, 16 декабря — прогноз от Укргидрометцентра

Люди идут по улице зимой. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине завтра, 16 декабря, будет облачно с прояснениями. Лишь на севере страны ожидается небольшой мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 16 декабря

Отмечается, что завтра, 16 декабря, на дорогах страны, кроме южных областей, предполагается гололед.

Ветер — преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью — -7...-2°С, в Черниговской и Сумской областях — -12...-9°С, в Карпатах — -13...-8°С;

днем — -3...+2°С, в Крыму — до +5°С, в Карпатах — -6...-1°С.

Погода в Украине 16 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 16 декабря

Завтра, 16 декабря, в Киеве и области будет облачная погода с прояснениями. Ночью ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами будет гололед.

Ветер — западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью — -7...-2 °С;

днем — -3...+2°С.

Температура воздуха в Киеве:

ночью — -5...-3 °С;

днем — около 0 °С.

Напомним, сегодня, 15 декабря, в Одессе ожидается преимущественно облачная погода. В течение дня синоптики прогнозируют повышенную влажность и ветер.