Погода в Україні завтра, 16 грудня — прогноз від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі розповіли про різку зміну погоди на завтра
В Україні завтра, 16 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. Лише на півночі країни очікується невеликий мокрий сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 16 грудня
Зазначається, що завтра, 16 грудня, на дорогах країни, крім південних областей, передбачається ожеледиця.
Вітер — переважно західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі — -7...-2 °С, у Чернігівській та Сумській областях — -12...-9 °С, в Карпатах — -13...-8 °С;
- вдень — -3...+2 °С, в Криму — до +5 °С, в Карпатах — -6...-1 °С.
Погода в Києві 16 грудня
Завтра, 16 грудня, у Києві та області теж буде хмарна погода з проясненнями. Вночі очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями буде ожеледиця.
Вітер — західний, 5-10 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі — -7...-2 °С;
- вдень — -3...+2 °С.
Температура повітря в Києві:
- вночі — -5...-3 °С;
- вдень — близько 0 °С.
Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода. Протягом дня синоптики прогнозують підвищену вологість та вітер.
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