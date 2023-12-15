Погода в Україні завтра, 16 грудня — прогноз від Укргідрометцентру

Люди йдуть по вулиці взимку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні завтра, 16 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями. Лише на півночі країни очікується невеликий мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 16 грудня

Зазначається, що завтра, 16 грудня, на дорогах країни, крім південних областей, передбачається ожеледиця.

Вітер — переважно західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі — -7...-2 °С, у Чернігівській та Сумській областях — -12...-9 °С, в Карпатах — -13...-8 °С;

вдень — -3...+2 °С, в Криму — до +5 °С, в Карпатах — -6...-1 °С.

Погода в Україні 16 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 16 грудня

Завтра, 16 грудня, у Києві та області теж буде хмарна погода з проясненнями. Вночі очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями буде ожеледиця.

Вітер — західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в області:

вночі — -7...-2 °С;

вдень — -3...+2 °С.

Температура повітря в Києві:

вночі — -5...-3 °С;

вдень — близько 0 °С.

Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня, в Одесі очікується переважно хмарна погода. Протягом дня синоптики прогнозують підвищену вологість та вітер.