Прогноз погоды в Украине на завтра, 10 февраля, от Укргидрометцентра

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На выходные, 10-11 февраля, в Украине местами ожидаются осадки. На западе страны температура воздуха повысится до +17 °C, а на северо-востоке следует ожидать всего 0 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на завтра

В стране будет облачно с прояснениями. Умеренный, в Карпатах и на Закарпатье значительный дождь, а в северо-восточных, ночью и в Черкасской, Киевской и Житомирской областях снег и дождь, гололед. Местами ожидается налипание мокрого снега, на юге страны — без осадков.

Ветер южных направлений, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью в северной, восточной частях, в Полтавской и Черкасской областях +2...-3 °C, в Сумской и Черниговской областях — -3...-8 °C. На остальной территории ожидается +3...+8 °C, днем в северо-восточных областях около 0 °C. В Киевской и Житомирской областях +1...+6 °C, на остальной территории +7...+12 °C, а на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до +16 °C.

Прогноз погоды в Украине на 10 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе будет облачно с прояснениями. Ожидается мокрый снег с переходом в дождь, ночью и утром гололед. Местами налипание мокрого снега. Объявлен первый уровень опасности.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью -3...+2°C, днем +1...+6°C;

в Киеве ночью 0...-2°C, днем +1...3°C.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

В результате осадков и высокой водности, на реках Закарпатской области ожидается возобновление повышения уровней воды:

на большинстве рек Закарпатья — на 1,0-1,5 м с выходом воды на пойму р. Латорица — г. Мукачево и г. Чоп (содержание и увеличение слоя воды на пойме междамбового пространства), р. Старая — с. Зняцово, р. Уж — с. Заричево и г. Ужгород. Объявлен первый уровень опасности;

на р. Тиса — на 2,0-3,0 м с выходом воды на пойму возле г. Рахов, г. Тячев, г. Хуст, в нижнем течении р. Теребля возможно частичное затопление отдельных участков в пгт Буштино Тячевского района. Объявлен второй уровень опасности;

в нижнем течении р. Боржава — на 1,0-1,2 м с содержанием и увеличением слоя воды на пойме; возможно частичное затопление приусадебных участков, сельскохозяйственных угодий ряда сел и автодорог в Хустском, Береговском районах. Объявлен второй уровень опасности.

Вследствие неустойчивого температурного режима, будет продолжаться повышение уровней воды и при разрушении льда возможны резкие колебания уровней на участке Верхнего Днепра Неданчичи-Днепровское, приустьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) и реках суббассейна Десны (Киевская, Черниговская, Сумская обл.) с последующим затоплением пойменных территорий Десны возле г. Новгород-Северский, пгт Макошино, с. Моровск, начальным затоплением садово-дачной застройки, дорог на пойме возле г. Чернигов, с нарушением транспортного сообщения с рядом сел в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском районах Черниговской области и Шосткинском районе Сумской области и удержанием отметки перелива автодороги местного значения на притоке Десны р. Снов в Черниговском районе Черниговской области. Объявлен первый уровень опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине, 10 февраля, ожидается относительно теплая погода. Температура воздуха ночью будет достигать 0...-5 °C. В субботу в центре, на юге и западе ожидается +4...+11 °C. Кроме того, ожидается дождливая погода.

Также в Киеве и области с 4 февраля зафиксировали несколько новых температурных рекордов. Теплее всего было в Вышгороде, где максимальная суточная температура воздуха достигла отметки +10.6°C.