Прогноз погоди в Україні на завтра, 10 лютого, від Укргідрометцентру

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Протягом вихідних, 10-11 лютого, в Україні місцями очікуються опади. На заході країни температура повітря підвищиться до +17 °C, а на північному сході варто очікувати лише 0 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на завтра

В країні буде хмарно з проясненнями. Помірний, в Карпатах та на Закарпатті значний дощ, а у північно-східних, вночі і у Черкаській, Київській та Житомирській областях сніг та дощ, ожеледь. Місцями очікується налипання мокрого снігу, на півдні країни — без опадів.

Вітер південних напрямків, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі у північній, східній частинах, в Полтавській та Черкаській областях +2...-3 °C, у Сумській та Чернігівській областях — -3...-8 °C. На решті території очікується +3...+8 °C, вдень у північно-східних областях близько 0 °C. У Київській та Житомирській областях +1...+6 °C, на решті території +7...+12 °C, а на Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму до +16 °C.

Прогноз погоди в Україні на 10 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями. Очікується мокрий сніг з переходом в дощ, вночі та вранці ожеледь. Місцями налипання мокрого снігу. Оголошено перший рівень небезпечності.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

по області вночі -3...+2 °C, вдень +1...+6 °C;

у Києві вночі 0...-2 °C, вдень +1...3 °C.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Внаслідок опадів та високої водностi, на річках Закарпатської області очiкується вiдновлення пiдвищення рiвнiв води:

на бiльшостi рiчок Закарпаття — на 1,0-1,5 м з виходом води на заплаву р. Латориця — м. Мукачево та м. Чоп (утримання та збiльшення шару води на заплавi мiждамбового простору), р. Стара — с. Зняцьово, р. Уж — с. Зарiчево та м. Ужгород. Оголошено перший рівень небезпеки;

на р. Тиса — на 2,0-3,0 м з виходом води на заплаву біля м. Рахiв, м. Тячiв, м. Хуст, у нижнiй течiї р. Теребля можливе часткове затоплення окремих ділянок у смт Буштино Тячівського району. Оголошено другий рівень небезпеки;

у нижнiй течiї р. Боржава — на 1,0-1,2 м з утриманням та збiльшенням шару води на заплавi; можливе часткове затоплення присадибних дiлянок, сільськогосподарських угідь ряду сіл та автодоріг у Хустському, Берегівському районах. Оголошено другий рівень небезпеки.

Внаслідок нестійкого температурного режиму, продовжуватиметься підвищення рівнів води та при руйнуванні льоду можливі різкі коливання рівнів на ділянці Верхнього Дніпра Неданчичі-Дніпровське, пригирловій ділянці Прип'яті (зона ЧАЕС) та річках суббасейну Десни (Київська, Чернігівська, Сумська обл.) з подальшим затопленням заплавних територій Десни біля м. Новгород-Сіверський, смт Макошине, с. Морівськ, початковим затопленням садово-дачної забудови, доріг на заплаві біля м. Чернігів, з порушенням транспортного сполучення з рядом сіл у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському районах Чернігівської області та Шосткинському районі Сумської області та утриманням відмітки переливу автодороги місцевого значення на притоці Десни р. Снов у Чернігівському районі Чернігівської області. Оголошено перший рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Наталія Діденко повідомила, що в Україні, 10 лютого, очікується відносно тепла погода. Температура повітря вночі сягатиме 0...-5 °C. Протягом дня суботи у центрі, на півдні та заході очікується +4...+11 °C. Крім того, очікується дощова погода.

Також у Києві та області з 4 лютого зафіксували декілька нових температурних рекордів. Найтепліше було у Вишгороді, де максимальна добова температура повітря сягнула позначки +10.6°C.