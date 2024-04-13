Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow В Укргидрометцентре рассказали, в каких областях завтра будут сильные ливни и порывы ветра arrow

В Укргидрометцентре рассказали, в каких областях завтра будут сильные ливни и порывы ветра

13 апреля 2024 21:19
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 14 апреля, от Укргидрометцентра
Люди с зонтиками. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине завтра, 14 апреля, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях ожидаются мощные ливни, грозы и порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 14 апреля

Синоптики рассказали, что ночью осадков не ожидается. Днем в большинстве западных, вечером и местами в северных областях кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет +7...+12 °C, днем +18...+23 °C, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье местами до +26 °C. В Карпатах ночью +3...+8 °C, а днем +10...+15 °C.

Прогноз погоды в Украине 14 апреля
Прогноз погоды в Украине 14 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области 14 апреля

В столичном регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ночью местами кратковременный дождь и гроза.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +7...+12 °C, днем +18...+23 °C;
  • в Киеве ночью около +10 °C, днем +20...+22 °C.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что в эти выходные, 13-14 апреля, в Украине будет теплая погода. Температура воздуха может достигать +25 °C.

Также в Киеве и области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия могут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в природной среде при наличии источников возгорания.

погода
украинцы
Солнце
непогода
Укргидрометцентр
Украина
весна
синоптик
дождь
осадки
погода в Украине
ветер
апрель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины