Прогноз погоды в Украине на завтра, 14 апреля, от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре рассказали, в каких областях завтра будут сильные ливни и порывы ветра
Погода в Украине завтра, 14 апреля, будет облачной с прояснениями. В некоторых областях ожидаются мощные ливни, грозы и порывы ветра.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 14 апреля
Синоптики рассказали, что ночью осадков не ожидается. Днем в большинстве западных, вечером и местами в северных областях кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет +7...+12 °C, днем +18...+23 °C, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье местами до +26 °C. В Карпатах ночью +3...+8 °C, а днем +10...+15 °C.
Погода по Киевской области 14 апреля
В столичном регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ночью местами кратковременный дождь и гроза.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +7...+12 °C, днем +18...+23 °C;
- в Киеве ночью около +10 °C, днем +20...+22 °C.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что в эти выходные, 13-14 апреля, в Украине будет теплая погода. Температура воздуха может достигать +25 °C.
Также в Киеве и области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия могут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в природной среде при наличии источников возгорания.
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