Прогноз погоди в Україні на завтра, 14 квітня, від Укргідрометцентру

Люди з парасольками. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 14 квітня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях очікуються потужні зливи, грози та пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 14 квітня

Синоптики розповіли, що вночі опадів не передбачається. Вдень у більшості західних, ввечері й місцями у північних областях короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде +7...+12 °C, вдень +18...+23 °C, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті місцями до +26 °C. У Карпатах вночі +3...+8 °C, а вдень +10...+15 °C.

Прогноз погоди в Україні 14 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області 14 квітня

У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями, без опадів. Лише ввечері місцями короткочасний дощ та гроза.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +7...+12 °C, вдень +18...+23 °C;

у Києві вночі близько +10 °C, вдень +20...+22 °C.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що цими вихідними, 13-14 квітня, в Україні буде тепла погода. Температура повітря може сягати +25 °C.

Також у Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови можуть сприяти високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж у природному середовищі при наявності джерел займання.