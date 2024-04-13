Прогноз погоди в Україні на завтра, 14 квітня, від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі розповіли, в яких областях завтра будуть потужні зливи та пориви вітру
Погода в Україні завтра, 14 квітня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях очікуються потужні зливи, грози та пориви вітру.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 14 квітня
Синоптики розповіли, що вночі опадів не передбачається. Вдень у більшості західних, ввечері й місцями у північних областях короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі буде +7...+12 °C, вдень +18...+23 °C, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті місцями до +26 °C. У Карпатах вночі +3...+8 °C, а вдень +10...+15 °C.
Погода по Київській області 14 квітня
У столичному регіоні буде хмарно з проясненнями, без опадів. Лише ввечері місцями короткочасний дощ та гроза.
Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +7...+12 °C, вдень +18...+23 °C;
- у Києві вночі близько +10 °C, вдень +20...+22 °C.
Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що цими вихідними, 13-14 квітня, в Україні буде тепла погода. Температура повітря може сягати +25 °C.
Також у Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови можуть сприяти високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж у природному середовищі при наявності джерел займання.
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